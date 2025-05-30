Створено антивіковий коктейль: він подовжує життя на 30%, але і це не найголовніше

У Європі вчені протестували на мишах антивіковий коктейль, який збільшив термін їхнього життя на 30%. Але найважливішим було те, що миші довше залишалися здоровими, з меншим хронічним запаленням і відстроченим початком раку.

Related video

Про це повідомляє Science Alert.

У центрі уваги опинилися два препарати — рапаміцин і траметиніб, які використовуються для лікування різних типів раку. Рапаміцин також часто використовується для запобігання відторгненню органів, у ранніх дослідженнях цей препарат уже ефективно збільшував тривалість життя у тварин. Траметиніб також раніше був випробуваний на плодових мушках, збільшивши їхню тривалість життя.

У новому дослідженні команда вчених з Інституту Макса Планка в Німеччині вирішила протестувати обидва препарати окремо і разом. Вчені хотіли дізнатися, як цей коктейль спрацює на мишах.

Дослідження показало, що рапаміцин продовжував життя мишей на 17-18%, а траметиніб — на 7-16%. Разом обидва ці препарати дали результат у межах 26-35%. Але найголовніше, за словами вчених, було те, що препарати не просто додавали роки життя зі старечою слабкістю та хворобами. Лікування змогло затримати ріст пухлин печінки та селезінки у мишей, а також зменшило пов'язане зі старінням запалення в мозку, нирках, селезінці та м'язах. Тварини були активнішими в літньому віці порівняно з контрольною групою. Їхня маса тіла зменшилася, а функції серця знижувалися повільніше.

Вчені попереджають, що навряд чи їхній антивіковий коктейль допоможе людям жити до 130 років. Замість цього препарат може застосовуватися для поліпшення якості життя в похилому віці.

"Ми не очікуємо такого ж збільшення життя у людей, як це було продемонстровано на мишах, але сподіваємося, що препарати допоможуть людям залишатися здоровими в старості. Подальші дослідження на людях найближчими роками допоможуть нам з'ясувати, як ці препарати можуть бути корисними для людей і кому вони можуть бути корисними", — каже генетик, співавторка дослідження Лінда Партрідж.

У рамках експерименту вчені годували мишей регулярними дозами рапаміцину, траметинібу або обох препаратів із шестимісячного віку і вимірювали їхню виживаність упродовж усього життя, що залишилося. Найкращі результати були отримані під час застосування двох препаратів одночасно.

Медіанна тривалість життя збільшилася на 34,9% у самок мишей і на 27,4% у самців, тоді як максимальна тривалість життя збільшилася на 32,4% у самок і на 26,1% у самців.

Нагадаємо, вчені розповіли, яка добавка омолоджує наш організм. Нещодавно вчені з'ясували, що поширена добавка може бути ключем до перемоги над старінням тіла.