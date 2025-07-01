На Землі було набагато більше днів у році, ніж зараз: де вони загубилися

У якийсь час на Землі було 420 днів на рік, а не звичні нам 365. Орбіта Землі в той час не була довшою, але дні були істотно коротшими.

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Обертання Землі поступово сповільнюється, а це означає, що раніше днів у році було більше. Наприкінці ери динозаврів в одному земному році було 372 дні. Коли ж Земля тільки сформувалася, вона оберталася навколо власної осі дуже швидко, тож в один рік уміщалося принаймні 500 днів, а може й більше, пише IFL Science.

За словами вчених, жодних різких стрибків у кількості днів у році не було, все відбувалося поступово.

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Не секрет, що планети обертаються з різною швидкістю. Наприклад, Юпітеру потрібно 9,9 земних годин, щоб завершити свій оборот. Доба ж на Венері триває близько 243 земних днів. Швидкість обертання планет майже завжди залишається незмінною ще з моменту їхнього формування в протопланетній хмарі.

Але обертання Землі сповільнюється через Місяць. Хоча наш супутник і не найбільший у Сонячній системі, все ж він досить великий порівняно із Землею. Тому Місяць чинить значний географічний вплив на Землю, зокрема й уповільнюючи її.

Оскільки Місяць перебуває поруч із Землею майже з моменту її народження, він весь цей час уповільнює обертання. У різні моменти історії у Землі була різна кількість днів у році. Але обчислити точну кількість днів досить складно.

Деякі вчені підрахували, що 1,4 млрд років тому день на Землі тривав близько 18 годин, а це означає 490 днів на рік. Але методи такого підрахунку припускають, що процеси, які подовжують земні дні, були відносно постійними.

У пізніших дослідженнях такий підхід ставиться під сумнів. Вчені звертають увагу на те, що від 2 до 1 млрд років тому обертання Землі майже не змінювалося. Це могло статися через Сонце, яке прискорює обертання планети, нагріваючи атмосферу, що протидіяло уповільненню з боку Місяця. Якщо такі розрахунки вірні, то величезним період часу на Землі було 460 днів.

Нещодавно розібратися із завданням ученим допомогли корали. Як і в дерев, ріст багатьох коралів збігається з сезонами. Це залишає запис зростання, як річні кільця на деревах, що дає нам змогу визначити їхній вік. Але деякі мілководні корали реєструють не тільки зміну сезонів, а й припливи та відливи.

1963 року професор Джон Веллс із Корнельського університету написав новаторську роботу, присвячену скам'янілим коралам із девону, який був 380 млн років тому. На основі даних, отриманих зі скам'янілостей, Веллс прорахував, що в той період часу на Землі було 400 днів на рік, плюс-мінус тиждень.

Після цього колеги Веллса з'ясували, що в силурійський період (444-419 млн років тому) кількість днів у році становила від 400 до 420. Якщо такі припущення вірні, то до силурійського періоду дні мали бути ще довшими, але без доказів назвати точно кількість вкрай складно.

Нагадаємо, учені розповіли, в який бік обертається Земля. Учені кажуть, що майже всі планети і тіла в Сонячній системі обертаються в один бік.