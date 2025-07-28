На Землі з'явилися "чужі" пори року: їх створила не наша планета

Пори року впродовж усієї історії сприймалися людьми, як стабільні, повторювані відрізки часу. З ними пов'язували сільське господарство, культурні свята та інші природні цикли.

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За словами авторів нового дослідження, пори року, якими ми їх знаємо, поступово зникають з лиця Землі. Діяльність людини змінює саму Землю, тож сталі сезони на ній також стають незвичними та чужими, пише Live Science.

"У нашому дослідженні ми показали, що на планеті з'являються нові пори року. Вони абсолютно нове явище для нашої планети та з'явилися з вини людини", — пишуть автори дослідження.

Наприклад, у північних і екваторіальних країнах Південно-Східної Азії з'явилися "димні сезони". У цей час, протягом кількох тижнів, небо залишається оповите димом. Здебільшого це викликано спалюванням рослинності для того, щоб розчистити землю від лісу і розмістити на цьому місці сільськогосподарські угіддя.

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Також на планеті вже давно спостерігається щорічний "сміттєвий сезон", під час якого приливні течії з листопада по березень несуть пластик до берегів острова Балі, Індонезія.

Крім цього, деякі зі звичних пір року поступово зникають. Йдеться про змінену або взагалі припинену поведінку мігруючих тварин. Наприклад, скорочення сезону розмноження морських птахів на півночі Англії.

Клімат, що змінюється, також ставить під загрозу існування традиційних сезонів зимових видів спорту, на що впливає зменшення кількості снігу в Альпах.

Але поки що найпоширеніше явище — це "синкоповані пори року". У музиці синкопований ритм означає зміщення акценту з сильної частки такту на слабку. Синкоповані пори року означають спекотніше літо, м'якшу зиму в помірному кліматі. Також частіші та суворіші екстремальні погодні явища.

На планеті змінилися навіть такі сезонні події, як опадання листя або прильоти птахів, що мігрують.

"Ми були змушені ввести такий термін, як "аритмічні сезони". Ця концепція запозичена з кардіології, яка позначає аномальні ритми. У нашому випадку, це рання весна або сезон розмноження тварин, довге літо і вегетаційний період, а також коротка зима і період сплячки", — підсумували автори дослідження.

Нагадаємо, вчені розповіли, чи існують пори року за межами Землі. Цикл зміни сезонів — звичайне явище для жителів Землі. Але як можуть бути справи на сусідніх планетах або навіть за межами Сонячної системи.