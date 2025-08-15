Неймовірна удача: студентка-археолог під час перших розкопок у житті знайшла рідкісне золото IX століття

Середньовічний золотий предмет було виявлено на північному заході Англії. Найбільш неймовірним стало те, що студентці-археологу вдалося зробити відкриття під час перших 90 хвилин своїх перших у житті розкопок.

Студентка-археологиня з Ньюкаслського університету у Великій Британії Яра Соуза виявила рідкісний середньовічний золотий предмет під час розкопок на північному заході Англії. Найцікавішим є те, що відкриття було зроблено всього через 90 хвилин після початку перших у житті розкопок для студентки, пише Live Science.

Передбачається, що рідкісний артефакт IX століття, ймовірно, мав релігійне або церемоніальне значення. За словами Яри Соуза, під час розкопок вона не могла повірити, що виявила щось вартісне так швидко під час своїх перших у житті розкопок.

Рідкісний артефакт IX століття виявився загадковим предметом завдовжки всього близько 4 сантиметрів, який має форму невеликої ручки. Зазначимо, що він майже ідентичний, але трохи більший за аналогічний предмет, знайдений металошукачем 2021 року. Цей предмет був ідентифікований вченими як шпилька з кулястою голівкою, що датується приблизно 800-1000 роками нашої ери — періодом раннього Середньовіччя.

Цікаво, що обидва золотих артефакти були знайдені в одному місці — недалеко від великої давньоримської дороги, нині відомої як Дер-стріт, у графстві Нортумберленд на північному сході Англії. Як відомо, ця дорога відігравала важливу роль у римській епосі для доставки вантажів у найпівнічніші райони Шотландії в II столітті.

У ті часи золото асоціювалося з високим статусом, а тому експерти вважають, що два схожих артефакти, ймовірно, пов'язані між собою. Припускається, що вони могли мати церемоніальне або релігійне значення, а не просто були аксесуарами.

За словами професора римської археології Ньюкаслського університету Джеймса Джеррарда, який керував розкопками, відомо, що Дер-стріт залишалася важливою транспортною артерією навіть після відходу римлян. А тому, ймовірно, ця пара предметів могла бути похована навмисно.

Вчені планують продовжити дослідження предметів у рамках британської програми "Пересувні старожитності". Зазначимо, що цей проєкт є чудовим прикладом того, як металошукачі та археологи можуть бути в рази ефективнішими, розширюючи розуміння минулого Нортумберленда.

