Homo Sapiens довелося дорого заплатити за свій інтелект: учені з'ясували, що це було

Недавнє дослідження показало, що незабаром після того, як у людей розвинувся високий рівень інтелекту, у наших предків з'явилися мутації, пов'язані з психічними захворюваннями.

Related video

Автор дослідження Ілан Лібедінскі з Центру нейрогеноміки та когнітивних досліджень в Амстердамі вважає, що разом з інтелектом у людей з'явилася схильність до психічних захворювань, пише New Scientist.

"Мутації, пов'язані з психічними розладами, мабуть, зачіпають частину генома, яка також відповідає за інтелект. Тож тут є перетин. Прогрес у когнітивних функціях міг бути досягнутий ціною підвищення вразливості нашого мозку до психічних розладів", — каже Лібединські.

Відомо, що Homo Sapiens відокремилися від шимпанзе і бонобо понад 5 млн років тому. Відтоді мозок людини потроївся в розмірах. Найшвидше зростання людського мозку спостерігалося за останні 2 млн років.

Скам'янілості дають змогу вченим дізнатися розмір і форму мозку наших предків, але вони не можуть сказати, на що був здатний їхній мозок. У рамках же нових досліджень ДНК вчені змогли визначити, які мутації в геномі можуть бути пов'язані з інтелектом, розміром мозку, зростом, а також різними видами захворювань.

Також було проаналізовано конкретні аспекти мутацій, які вказують на те, коли вони з'явилися в людському геномі.

Лебединські та його команда об'єднали два набори даних, щоб створити еволюційну хронологію генетики людини, пов'язаної з мозком. Команда досліджувала еволюційне походження 33 000 генетичних варіантів, виявлених у сучасних людей і пов'язаних із широким спектром ознак, включно зі структурою мозку, різними показниками когнітивних здібностей і психічними захворюваннями, а також фізичними та пов'язаними зі здоров'ям особливостями.

Більшість таких мутацій з'явилася приблизно від 3 млн років до 4 тис. років тому, вибуховий етап проста припав на останні 60 тис. років. За словами експертів, саме тоді люди масово мігрували з Африки.

Мутації, пов'язані з більш розвиненим інтелектом, з'явилися відносно недавно. Наприклад, мутації, пов'язані з рухомим інтелектом (логічним мисленням), з'явилися в середньому близько 500 тис. років тому. Це на 90 тис. років пізніше, ніж мутації, пов'язані з раком, і майже на 300 тис. років пізніше, ніж мутації, пов'язані з метаболічними функціями і розладами.

Слідом за цими мутаціями з'явилися мутації, пов'язані з психіатричними проблемами. Це сталося близько 475 тис. років тому.

Така ситуація повторилася приблизно 300 тис. років тому, коли змінилася форма кори головного мозку, що відповідає за когнітивні функції вищого порядку. В останні 50 тис. років з'явилося безліч мутацій, пов'язаних із мовою, а слідом за ними мутації, які пов'язані з алкогольною залежністю і депресією.

"Мутації, пов'язані з найбазовішою структурою нервової системи, виникають трохи раніше за мутації, відповідальні за когнітивні функції або інтелект, що логічно, оскільки для розвитку вищого рівня інтелекту потрібен спочатку розвиток мозку. А потім мутація, відповідальна за інтелект, виникає раніше за психічні розлади, що теж логічно. Спочатку потрібно бути розумним і мати мову, перш ніж виникнуть порушення в цих здібностях", — підсумувала авторка дослідження.

Така хронологія, за словами експертів, також узгоджується з ідеєю про те, що Homo sapiens набув деяких мутацій, пов'язаних з алкоголізмом і розладами настрою, від схрещування з неандертальцями.

Поки вчені не можуть сказати, чому еволюція не відсіяла такі мутації, можливо, їхній вплив не був надто критичним, а в деяких випадках навіть давав переваги.

Нагадаємо, наш мозок постійно розвивається, але існує теорія про те, що цей процес зупиняється у 25 років. Вивчивши останні дослідження, вчені вирішили спростувати упереджені думки.