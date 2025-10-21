Уперше в історії вчені змінили групу крові донорського органу: як це можливо

Дослідники вважають, що новий метод може допомогти створити універсальну систему донорської крові. Вважається, що він також може бути застосований до інших життєво важливих органів, а не тільки нирок.

Уперше у світі команда з Університету Британської Колумбії в Канаді успішно змінили групу крові донорської нирки. Відкриття може прокласти шлях до створення універсальної системи донорської крові, а також можливості отримання аналогічних результатів з іншими життєво важливими органами, пише Popular Science.

Процедура трансплантації органа — складне завдання, проте найризикованішим моментом вважається висока ймовірність відторгнення донорського органа. Причиною часто є імунна система людини, яка може атакувати трансплантат, прийнявши його за чужорідне тіло.

Ризик відторгнення можна знизити, зіставивши молекулярні аналоги донора і пацієнта, а також за допомогою курсу імунодепресантів. Однак сучасні методи все ще далекі від досконалості: за статистикою, від 15% до 20% усіх реципієнтів нирки стикаються з наслідками відторгнення органу.

Тепер завдяки новому відкриттю вчених, опублікованому в журналі Nature Biomedical Engineering, ця статистика може змінитися. Дослідження є кульмінацією більш ніж десятирічної роботи та ґрунтується на спеціально розроблених і вирощених у лабораторії ферментах.

Тривалий час однією з основних проблем при донорстві органів вважалися антигени. Ці цукри, що покривають кровоносні судини органів, допомагають визначити групу крові людини. За найменшого натяку на проблему імунна система реципієнта переходить у режим атаки. Тому ускладнення можуть виникати навіть під час пересадки органу людині з першою групою крові.

Кров першої групи крові вважається універсальною і може бути перелита широкому колу реципієнтів. Через це донорські мережі часто відчувають перевантаження, оскільки понад половину списків очікування на трансплантацію нирки складаються з пацієнтів з першою групою крові.

Щоб уникнути ускладнень, сучасна підготовка до трансплантації включає видалення антитіл за допомогою сильнодіючих імунодепресантів. Ба більше, органи мають бути отримані від живих донорів якомога швидше.

Дослідники сподіваються отримати схвалення на початок клінічних випробувань Фото: Nature Biomedical Engineering

У 2019 році патологи виявили пару ферментів, що розчиняють цукри, які визначають групу крові А. Після їх видалення кров функціонально ставала групою О. За словами співавтора дослідження Джаячандрана Кіжаккедатху, виявлені ферменти мають високу активність, високу селективність і працюють у дуже низьких концентраціях, що зробило всю концепцію можливою.

У 2022 році вчені успішно перетворили групу крові легень і нирок поза організмом. Далі залишалося лише підтвердити можливість відтворення цього процесу в живого пацієнта. У 2023 році вчені отримали відповідь: родичі пацієнта з повною втратою функцій мозку погодилися на спробу трансплантації нирки зі зміненим ферментом.

За словами вчених, трансплантація пройшла успішно. Приблизно два дні нирка функціонувала без жодного натяку на надгостре відторгнення. Зазначимо, що це найважчий тип відторгнення, здатний знищити донорський орган буквально за лічені хвилини.

На третій день кілька маркерів крові групи А повернулися до життя і викликали легку реакцію. Проте орган зазнав набагато менших ушкоджень, ніж за звичайної несумісності, і команда зафіксувала ознаки того, що організм вчиться приймати орган.

Якщо команда надалі отримає схвалення на клінічні випробування, вчені продовжать роботу над подальшим розвитком ферментів. Спочатку вчені планують зосередитися на створенні універсальної донорської крові, а потім метод планують застосувати до інших органів.

