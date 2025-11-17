4300-річний кубок зі срібла зберігає найдавніше зображення створення космосу

На Західному березі річки Йордан вчені знайшли срібний кубок віком 4300 років. Як виявилося, на ньому зображується виникнення Всесвіту з початкового хаосу, що робить малюнок найдавнішим зображенням міфу про створення світу.

"Це неймовірний дизайн. За допомогою всього декількох ліній він розповідає дуже складну історію", — каже Еберхард Цангер з Фонду лувійських досліджень, некомерційної організації у Швейцарії.

Сріблястий кубок, заввишки 8 сантиметрів, був знайдений у стародавній гробниці на західному краю Родючого півмісяця — регіону, де процвітали ранні цивілізації, пише New Scientist.

На кубку зображуються дві міфічні сцени. На першому зображенні гігантська змія здіймається на диби і зустрічається з химерою, у якої людський торс, але коги тварини. Обидва персонажі стоять над невеликим колом, яке нагадує квітку.

На другому зображенні змія лежить на землі під набагато більшою квіткою. Її підтримують дві гуманоїдні фігури.

Коли археологи вперше знайшли кубок, вони припустили, що на ньому зображені сцени з вавилонського міфу про створення світу. Інші ж дослідники вказували на те, що кубок на 1 тис. років старший за сам вавилонський міф.

Після цього вчені припускали, що кубок уособлює народження нового року і смерть старого.

Але команда Цангера вважає, що початкова інтерпретація малюнків була правильною. Сцени на кубку дійсно показують формування Всесвіту, але відносяться до старішого міфу.

У першій сцені, на думку команди Цангера, панує хаос. Химера уособлює слабкого бога, який злився з тваринами. Під її ногами невелике коло, схоже на квітку, символізує безсиле сонце. Усім цим хаосом править жахлива змія. Але в другій сцені з хаосу мирно виникає порядок. Боги відокремлюються від тварин, перетворюючись на могутніх людиноподібних персонажів. Вони тримають настільки ж могутнє сонце нагорі, в "небесній човні", що вказує на те, що небеса тепер відокремлені від Землі. Жахливий змій хаосу, повалений, лежить під сонцем.

Цангер зазначає, що існують клинописні тексти з інших районів Родючого півмісяця, близькі за віком до кубка, і в них описується, як боги відокремили небеса від Землі. Таким чином, до моменту створення кубка жителі цього регіону вже склали свої перекази про створення світу.

Нагадаємо, вчені розповіли, які міфи підозріло схожі один на одного. Дослідники досі ламають голову над тим, як стародавні культури, які ніколи не контактували, могли скласти настільки схожі легенди.