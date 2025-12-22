"Іграшка для багатих": як один винахід назавжди змінив новорічні ялинки

Електричні гірлянди — це один із головних атрибутів новорічних свят. Можливо, якби не помічник Томаса Едісона, "лампочки, що світяться" ніколи б не стали асоціюватися з новорічною ялинкою.

У багатьох країнах світу ялинка є святковим символом Різдва, яке в Україні тепер відзначають 25 грудня. Але в нашій країні ялинка вже понад 100 років є символом Нового року. І звичайно ж складно уявити новорічну ялинку без електричної гірлянди. Вважається, що вперше різдвяна ялинка отримала таку електричну прикрасу в США 143 роки тому.

Електрична гірлянда — це декоративна прикраса, що зазвичай складається з ланцюжка ламп розжарювання або світлодіодів, з'єднаних електричними дротами. Зазвичай гірлянди використовують у період різдвяних і новорічних свят для прикрашання святкових ялинок, предметів інтер'єру, різноманітних архітектурних елементів і будівель загалом.

Перша у світі електрична гірлянда на ялинці

Першу електричну гірлянду створив помічник Томаса Едісона Едвард Джонсон. Саме Джонсон першим здогадався повісити електричну гірлянду на різдвяну ялинку у своєму будинку в Нью-Йорку 22 грудня 1882 року. Гірлянда складалася з 80 червоних, білих і синіх лампочок розміром з волоський горіх. При цьому ялинка не тільки світилася, а й оберталася на спеціальному постаменті.

Преса проігнорувала цю подію, вважаючи її рекламним трюком, але один репортер із Детройта все ж написав статтю, назвавши видовище "надзвичайним". Тому 22 грудня 1882 року вважається днем народження електричної гірлянди.

Традиція прикрашати ялинки електричними гірляндами довго не ставала масовою через дорожнечу. До початку XX століття електричні гірлянди вважалися "іграшкою для багатих". Річ у тім, що вони коштували приблизно 12 доларів, а це приблизно 400 доларів на сучасні гроші. Ще для встановлення гірлянди був потрібен електрик, що збільшувало витрати.

Вважається, що електричні гірлянди почали асоціюватися з різдвяними та новорічними святами з 1895 року. Тоді президент США президент Гровер Клівленд розпорядився прикрасити ялинку в Білому домі більш ніж 100 різнокольоровими лампочками Едісона. Це переконало громадськість, що електричні прикраси на ялинках можуть бути безпечними.

Справжній прорив для електричних гірлянд стався 1917 року, коли молодий підприємець Альберт Садакка з сім'ї виробників світильників запропонував продавати гірлянди більш масово за рахунок зниження їхньої вартості.

У 1925 році Садакка створив компанію NOMA Electric Company, яка стала найбільшим виробником електричних гірлянд у світі і залишалася такою до 1960-х років.

Електрична гірлянда в 70-ті роки XX століття Фото: Wikipedia

Електрична гірлянда: технічні особливості

До 1927 року електричні гірлянди мали тільки послідовне з'єднання. Струм іде через кожну лампочку по черзі. Якщо одна "вмирає", ланцюг розривається, і гасне все. Але потім з'явилися гірлянди з паралельним з'єднанням. Кожна лампочка під'єднана до лінії живлення незалежно. Якщо одна перегорить, інші продовжать світити.

До 1990-х років електричні гірлянди складалися тільки з ламп розжарювання, які сильно гріються і споживають багато енергії. Зараз електричні гірлянди складаються зі світлодіодів. Вони споживають на 80-90% менше енергії, майже не нагріваються і служать у десятки разів довше.

Електрична гірлянда: цікаві факти

До 1903 року гірлянди не продавалися в магазинах. Їх потрібно було збирати вручну, наймаючи електрика. Часто їх не купували, а брали в оренду — це була настільки дорога технологія, що звичайна сім'я не могла собі її дозволити.

Ви напевно помічали, що хоч би як акуратно ви складали гірлянду в коробку, наступного року вона виявляється дуже заплутаною. Вчені з Каліфорнійського університету провели дослідження і довели, що гірлянда завдовжки понад 2 метри заплутується майже зі 100% ймовірністю просто через рух дротів у коробці. Лампочки на дроті працюють як гачки — вони чіпляються одна за одну, збільшуючи тертя і не даючи петлям прослизати, що робить розплутування в рази складнішим, ніж звичайних дротів.

Електричні гірлянди можуть уповільнювати ваш інтернет, а точніше сигнал Wi-Fi від роутера. Заважають не самі світлодіоди на гірлянді, а неекрановані дроти та електромагнітне поле, яке створюється під час миготіння, особливо в дешевих моделях. Експерти радять ставити роутер щонайменше за 1-1,5 метра від працюючої гірлянди, щоб сигнал не "просідав".

Як уже писав Фокус, у грудні 1879 року лабораторія Томаса Едісона засяяла стабільним електричним світлом. Вчений створив лампочку, яка змінила світ.