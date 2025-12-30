У ядрі Землі захована "цибулина": вчені вважають, що ядро планети вкрите шарами (фото)

У новому дослідженні вчені намагалися пояснити аномальні дані, відомі про внутрішнє ядро планети. Тепер дослідники припускають, що ядро нашої планети може бути вкрите шарами як цибулина.

Сейсмічні хвилі, що проходять через внутрішнє ядро Землі, вже багато чого розповіли про залізне "серце" нашої планети: вченим уже відомо, як воно змінює форму і напрямок обертання, має незвичайну текстуру і містить аномальний стан речовини. Але тепер нове дослідження, покликане пояснити аномальні дані, припускає, що ядро нашої планети може бути вкрите шарами, немов цибулина, пише Science Alert.

Під час дослідження німецькі вчені хотіли вивчити проблему сейсмічної анізотропії — варіації швидкості сейсмічних хвиль, що поширюються Землею під час потрапляння у внутрішнє ядро, залежно від напрямку їхнього поширення.

За словами співавтора дослідження, мінералога Кармен Санчес-Валле з Університету Мюнстера, існує кілька гіпотез про походження цієї анізотропії. У новій роботі вони з колегами поставили перед собою завдання вивчити комбінований вплив кремнію і вуглецю на деформаційну поведінку заліза.

Під час дослідження вчені вивчили, як ці ключові елементи внутрішнього ядра можуть взаємодіяти під екстремальними тисками і температурами до 82 °C. Команда використовувала рентгенівську дифракцію для пошуку властивості, відомої як переважна орієнтація (ПО) кристалічної решітки, що описує, як кристали в твердих тілах вирівнюються під впливом термічних процесів.

Прогнозовані зміни швидкості в залізо-кремнієво-вуглецевих сплавах в умовах активної зони відповідають даним польових вимірювань Фото: Nature Communications

Зазначимо, що раніше у вчених не було ключових даних про те, як може проявлятися ПЗ заліза при змішуванні з кремнієм і вуглецем для утворення сплавів. Відомо також, що ПО може впливати на те, як звукові хвилі передаються через метали — раніше вчені вважали, що це може пояснити сейсмічну анізотропію.

У новому дослідженні вчені перевірили це твердження в найдрібніших масштабах: сплави поміщали, стискали й нагрівали в надмалих контейнерах. Далі вчені проаналізували дифракційні картини для визначення пластичних властивостей, зокрема, межі плинності та в'язкості, сплавів заліза, кремнію і вуглецю. На наступному етапі ці дані були змодельовані теоретично для застосування до внутрішнього ядра.

Результати вказують на те, що порівняно з чистим залізом додавання кремнію і вуглецю дійсно змінило кристалічну решітку сплаву заліза. Команда також виявила, що отримані відмінності у швидкості сейсмічних хвиль відповідають аномаліям, які спостерігаються в зовнішній частині внутрішнього ядра планети.

Простими словами, вчені отримали ще один доказ, що внутрішнє ядро нашої планети складається з декількох шарів. Вважається, що центральна частина внутрішнього ядра може бути бідна кремнієм і вуглецем, що призводить до сильної сейсмічної анізотропії.

