Загадкове випромінювання з космосу: астрономи наблизилися до розгадки 18-річної таємниці

Завдяки новому відкриттю, астрономи отримали дані, які проливають світло на загадкове гамма-випромінювання, виявлене 2008 року.

Астрономи наблизилися до розгадки таємниці одного з найдивніших високоенергетичних об'єктів у нашій галактиці Чумацький Шлях. За допомогою наземного телескопа VERITAS вчені повторно вивчили HESS J1857+026, загадкове джерело гамма-випромінювання, виявлене 18 років тому. Нові дані наближають до розуміння того, що є джерелом цього випромінювання. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Daily Galaxy.

У 2008 році астрономи виявили HESS J1857+026 — джерело гамма-випромінювання дуже високих енергій. Але такі об'єкти досі погано вивчені. Хоча багато подібних джерел пов'язані з квазарами (яскраві об'єкти, що створюються надмасивними чорними дірами) або подвійними системами нейтронних зірок (щільне ядро померлої масивної зірки), це джерело гамма-випромінювання не схоже на інші.

Попри те, що він розташований поблизу пульсара PSR J1856+0245 (різновид нейтронної зірки), астрономи не змогли точно визначити, чи є HESS J1857+026 якось пов'язаний із цим об'єктом. Астрономи протягом майже 20 років намагалися зрозуміти, чи пов'язане загадкове гамма-випромінювання з пульсаром, чи воно має зовсім інше джерело.

За допомогою телескопа VERITAS, який призначений для виявлення гамма-випромінювання з енергією від 100 Гев до більш ніж 30 ТеВ, астрономи провели нове дослідження HESS J1857+026.

Виявилося, що найсильніший центр випромінювання зміщений відносно місця розташування прилеглого пульсара. Цей просторовий зсув підтверджує давню гіпотезу: гамма-випромінювання може виходити не безпосередньо від самого пульсара, а від туманності пульсарного вітру, хмари високоенергетичних частинок, що видуваються магнітним полем пульсара.

Також астрономи виявили північний компонент у профілі випромінювання. Ця структура з'являється тільки за енергій, вищих за 1 ТеВ, і може означати одне з двох: або в цій ділянці є друге, окреме джерело гамма-випромінювання, або ділянка випромінювання HESS J1857+026 більша та складніша, ніж вважалося раніше.

Це знову вказує на можливий сценарій із туманністю пульсарного вітру, але більш протяжною і такою, що повільно розвивається, ніж зазвичай передбачають моделі.

Незважаючи на досягнутий прогрес, дослідження не розв'язує суперечку про справжню природу HESS J1857+026. Хоча гіпотеза про туманність пульсарного вітру залишається головною, можливо, існує абсолютно новий клас джерел гамма-випромінювання в космосі.

