Під товщею води прихований тунель завдовжки 524 км: що породило найдовшу у світі підводну печеру

На деякий час найдовша у світі підводна печерна система втратила своє лідерство, але недавнє дослідження підтверджує, що мексиканська печера Окс-Бель-Ха офіційно є найдовшою на Землі.

Наш вид мешкає на Землі вже близько 300 000 років, і все ж нам неймовірно мало відомо про нашу власну планету — насправді, менше, ніж про Місяць або навіть Марс. Причиною тому той факт, що близько 66% поверхні нашої планети вкриває океан: дослідження 2025 року показало, що нам візуально вдалося спостерігати менше ніж 0,001% морського дна, пише IFLScience.

У результаті ми живемо у світі постійних сюрпризів: вулкани спростовують наші уявлення про сушу, тектонічні плити ховаються на морському дні, а деякі водоспади здатні спадати вгору. Одним із таких чудес також вважається велика мережа підводних печер, прихована під товщею води біля півострова Юкатан на південному сході Мексики.

Сьогодні Кінтана-Роо на півострові Юкатан у Мексиці — популярне місце для туризму. За словами дослідників, цей район почав розглядатися іноземцями як потенційне місце відпочинку лише в 1970-х роках. Це сталося завдяки ініціативі Мексиканської ради з туризму, спрямованої на перетворення раніше практично незайманого регіону на жвавий міжнародний курорт.

За словами дослідника печер та інструктора з дайвінгу Крістофа Ле Майо, сьогодні в Кінтана-Роо вивчено безліч підводних печерних систем. Причому більшість із них зосереджені у вузькому периметрі навколо таких місць, як Тулум, Акумаль і Пуерто-Авентурас. Найбільшими з них вважаються:

Окс Бель Ха;

Нохоч На Чіч;

Дос Охос;

Наханраль.

На перший погляд, усі ці печерні системи доволі схожі: вони виникли внаслідок одних і тих самих процесів — усі печери були висічені з нижчого вапняку еонами кислотних дощових вод, що роз'їдають у них карбонат кальцію. Пізніше їх затопило рівнем океану, що підіймався наприкінці останнього льодовикового максимуму. І все ж, за словами Ле Майо, попри схожість, ці печерні системи є окремими світами, відзначеними характерними геологічними формаціями й гідрологічними особливостями.

Дослідники зазначають, що доступ до цих підводних печер сьогодні можливий лише через природні ями та карстові провали. На жаль, до них часто важко дістатися, а досліджувати ще складніше.

Зазначається, що під землею в Кінтана-Роо налічується понад 400 відомих печер і печерних систем, і з цього величезного числа Окс Бель Ха спочатку вважалася одним із найменш цікавих варіантів.

За словами вчених, спочатку експертів відлякала група невеликих, складних і непривабливих тунелів у тому місці, де до печери найпростіше дістатися. Знадобилося два роки, перш ніж вчені взялися серйозно досліджувати це місце після його початкового відкриття. Спочатку здавалося, що довжина печери сягає десятків кілометрів, пізніше виявилося, що йдеться про сотні кілометрів. Зрештою, вчені дійшли висновку, що Окс-Бель-Ха — найдовша підводна печерна система у світі.

У 2018 році спелеологи виявили зв'язок між печерою Сак Актун та іншою печерною системою, 84-кілометровою Дос Ойос. У результаті Окс-Бель-Ха змістили з п'єдесталу, але зовсім ненадовго — у 2023 році дослідники зробили прорив, відкривши незвіданий раніше куточок печерної системи. У результаті довжина печерної системи Окс-Бель-Ха досягла 524 кілометрів, що повернуло їй титул найдовшої підводної печери у світі.

