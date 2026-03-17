У надрах океані знайдено "гігантську соковижималку": про її існування не здогадувалися

Десятиліттями вважалося, що найглибші частини океану — одне з найбільш негостинних середовищ на планеті, де мікроби виживають лише за рахунок мізерних ресурсів. Виявилося, це не зовсім так.

Протягом десятиліть учені вважали глибоководний океан середовищем із низьким вмістом поживних речовин, де мікроби виживають за рахунок мізерних ресурсів. Однак у новому дослідженні команда з Університету Південної Данії виявила, що це твердження не є повним.

Тепер біологи стверджують, що поживні речовини в глибоководних районах океану можуть бути більш доступними, ніж вважалося раніше. Результати дослідження вказують на те, що мікроби можуть отримувати доступ до раніше невідомого джерела розчиненої органічної їжі.

Дослідження показало, що органічні частинки, відомі як морський сніг, що тонуть, починають виділяти розчинений вуглець і азот, коли досягають глибини 2-6 кілометрів. Далі ці поживні речовини стають доступними для мікробів, що живуть у навколишній морській воді. За словами дослідників, це відбувається через екстремальний гідростатичний тиск, що спостерігається на таких глибинах.

За словами першого автора дослідження, біолога і доцента Пітера Штіфа, тиск у надрах океану, по суті, діє як гігантська соковижималка. Він вичавлює розчинені органічні сполуки з частинок, і мікроби можуть використовувати їх негайно. За оцінками дослідників, ці частинки, що тонуть, можуть вивільнити до 50% свого початкового вуглецю і від 58% до 63% азоту під час свого занурення.

Автори зазначають, що їхнє відкриття також має значення для глобального вуглецевого циклу. Якщо морський сніг втрачає велику кількість вуглецю, перш ніж досягти морського дна, то в глибоководних відкладеннях може зберігатися менше вуглецю, ніж вважалося раніше.

Замість цього вчені виявили, що вивільнений вуглець залишається розчиненим у глибоководних океанських водах. Ба більше, він здатний залишатися там сотні або навіть тисячі років, перш ніж повільно повернеться на поверхню океану, а врешті-решт і земну атмосферу.

За словами дослідників, вуглець, який опинився похованим у відкладеннях, йде зовсім іншим шляхом. Одного разу замкнений у донних відкладеннях, він може залишатися в полоні мільйони років. За тривалі періоди цей похований вуглець може накопичуватися у величезних кількостях. По суті, більша частина видобутої сьогодні нафти і газу утворилася саме завдяки цьому процесу.

За словами Пітера Штіфа, саме цей процес впливає на те, скільки вуглецю може зберігати океан і як довго. Ці накопичення також важливі для розуміння кліматичних процесів і для поліпшення майбутніх моделей.

Відомо, що в океані морський сніг утворюється, коли дрібні частинки органічного матеріалу злипаються. Ці частинки можуть включати мертві водорості, мікроби та інше органічне сміття, що дрейфує у воді. Збираючись і опускаючись у товщі води, скупчення часто нагадують крихітні сніжинки, звідси й назва.

Під час дослідження вчені провели лабораторний експеримент, у якому створили штучний морський сніг, використавши діатомові водорості. Команда помістила частинки в спеціально розроблені резервуари високого тиску, щоб імітувати умови глибокого океану. Резервуари безперервно оберталися, що підтримувало частинки в підвішеному стані, запобігаючи їх осіданню на дні.

У цих умовах вчені спостерігали, що до половини вмісту вуглецю в частці могло витікати під час її занурення. Більша частина матеріалу, що вивільнявся, складалася з білків і вуглеводів — речовин, які глибоководні мікроби легко споживають.

Результати також показали, що мікроби реагують швидко: протягом двох днів чисельність бактерій збільшилася в 30 разів, а швидкість дихання різко зросла. Це вказує на те, що органічна речовина, яка витікає, служить швидким і цінним джерелом енергії на великій глибині.

Під час написання матеріалу використовувалися дані з таких джерел: Science Advances, SciTechDaily.