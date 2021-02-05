Медведчук: Зеленський думає, що, якщо закрити рота всім неугодним, його рейтинг різко зросте

Санкції Президента України щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK — це зачистка неугодного владі інформаційного поля та спроба Володимира Зеленського розправитися особисто з Віктором Медведчуком.

Про це в інтерв'ю каналу "RT Росія" сказав сам Віктор Медведчук, народний депутат України, голова Політради партії "Опозиційна платформа — За життя".

Політик підкреслив, що саме ці телеканали були джерелом об'єктивної інформації та надавали майданчик представникам усіх політичних сил і лідерів громадської думки.

"Тому, звичайно, треба зачистити інформаційно-політичне мовлення. Воно йому серйозно заважало весь цей час, розповідаючи правду, спілкуючись і з простими людьми, і з експертами, і з політиками. Там якраз об'єктивно говорилося про все те, що відбувається. Тому треба було щось робити", — зазначив Медведчук.

Парламентарій нагадав, що загрози "розібратися з Медведчуком і фінансуванням каналів" звучали від Зеленського ще в 2019 році, але знайти будь-які порушення в рамках правового поля Президенту та його спецслужбам так і не вдалося.

"Якщо ми згадаємо, він (Володимир Зеленський — ред.) ще в 2019 році погрожував розібратися і з партією Медведчука, і з каналами, як вони фінансуються. Щоправда, він досі так і не розібрався з однієї простої причини: якби розбиралися, то була б процедура, яка встановлена законом. Якщо треба позбавити ліцензії канал і для цього є підстави, то Національна рада з питань телебачення і радіомовлення розглядає це питання, притягає до відповідальності. Повинно бути два порушення, після цього Нацрада має право звернутися до суду щодо позбавлення ліцензії", — сказав Віктор Медведчук підкреслив, що згідно з чинним законодавством в Україні немає іншого шляху для позбавлення телеканалу ліцензії, а Президент у цьому випадку пішов "злочинним шляхом".

"Ніякого права використовувати цю статтю, повноважень у Ради нацбезпеки та оборони не було, тут він порушив Конституцію, чинне законодавство. Я вважаю, це злочинно-неправомірні дії з боку як членів ради, так і Президента, який підписав указ", — заявив голова Політради ОПЗЖ.

На його думку, схожа тактика Зеленського говорить про те, що через катастрофічне падіння рейтингу й особисто Президента, і його політичної сили глава держави намагається "закрити рота всім неугодним". А в цьому випадку неугодною є партія «Опозиційна платформа — За життя», яка згідно з останніми соціологічними дослідженнями за рівнем довіри випереджає «Слугу народу».

"Коли ця партія (ОПЗЖ — ред.) протягом декількох місяців минулого року і в січні цього року лідирує за всіма соціологічними опитуваннями, а партія "Слуга народу", яка наприкінці року посідала друге місце, у січні переміщається на четверте — я думаю, ось ці всі фактори і зумовили те, що з каналами треба щось робити, треба робити щось з партією, тому що вона дійсно стала вже сьогодні лідером електоральної довіри громадян України. І для того, щоб не тривав шлях падіння, зокрема і його особистого (а авторитет його теж обвалився, я за останніми соціологічними дослідженнями прочитав — баланс довіри і недовіри спочатку був +34, сьогодні -47, це все наслідок того, що він робить), Зеленський вирішив закрити рота всім неугодним", — зазначив Медведчук.

Нагадаємо, народний депутат України, голова Політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктор Медведчук заявив, що Володимир Зеленський не там шукає причину падіння свого рейтингу, і телеканали, які конструктивно й об'єктивно критикують його владу, тут ні до чому. Парламентарій підкреслив, що рейтинг Президента стрімко падає, тому що він відмовляється відповідати на важливі для українців питання.