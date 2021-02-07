Олексій Венедиктов: Не можна закривати ЗМІ, тому що президент вважає, що вони не працюють на нього

Не можна закривати ЗМІ, тому що президент вважає, що вони не працюють на нього. Так прокоментувавши головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов дії української влади щодо блокування мовлення телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK.

"Указ президента про закриття каналів не дає ніякої можливості обвинуваченим у публічному просторі довести свою правоту. Указ президента — це означає, що це приймається рішення, яке знаходиться поза юридичною процедурою. Якщо здавалося, що ці канали поширюють, як написано в указі президента Зеленського "злісну дезінформацію", — дезінформація доводиться не політичним діячем, а судовими рішеннями. І я всю дорогу неважливо, де це, в США, на Україні, в Україні, в Росії кажу про те, що позасудові процедури завжди несуть в собі заряд політичної волі, а не юридичної чистоти", – зазначив журналіст.

Він також підкреслив, що це безглуздий захист, коли якісь з політичної конʼюнктури політики захищають цю позицію президента України Володимира Зеленського.

"Треба згадати, що прийде інший президент коли-небудь в тому ж самому Києві і прийме зворотне рішення. Про інші канали. Прецедент створено. Це абсолютно неправильне рішення. Але ще раз повторюю, що яку б редакційну політику не вели ті чи інші канали – віднімати у них ліцензію і закривати їх поширення треба виключно в ході судової процедури. А не указом президента будь – якого, скажімо так", — зазначив Венедиктов.

Він додав, що його позиція не змінюється від країни і від редакційної позиції – "не можна закривати ЗМІ, тому що президент вважає, що вони не працюють на нього. Точка".

"Але рішення про закриття приймає суд. Ще раз повторюю, крім того, не було засідання СБУ. Це було проведено опитуванням. І один з членів СБУ, керівник Парламенту України, видатний член партії Зеленського виступив проти цього. Публічно на засіданні Ради. Соратник Зеленського пан Разумков. Голова ради, голова парламенту. Проти того, щоб указом закривали ці речі. І критикував це рішення президента. Він член СБУ, до речі", – додав Венедиктов.

Нагадаємо, 2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про введення персональних санкцій проти депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Зокрема, мова йде і про анулювання ліцензій на мовлення належних йому телеканалів ("112 Україна", NewsOne, ZIK).