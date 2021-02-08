В указі Зеленського про закриття "каналів Медведчука" не надано підстав для заборони, — італійські ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський заборонив мовлення трьох телеканалів, що, за словами голови держави, було направлено нібито на припинення "кремлівської пропаганди".

Про це інформує своїх читачів італійське державне агентство ANSA, створене у 1945 році.

"Заборона набула чинності рано вранці в середу (3 лютого. — Ред.), Після того, як Зеленський видав указ про введення санкцій проти народного депутата України Тараса Козака та восьми його компаній, включаючи три телеканали: "112 Україна", ZIK та NewsOne, які формально належать Козаку, але також пов'язані з впливовим депутатом Віктором Медведчуком, близьким союзником президента Росії Володимира Путіна", — повідомляє агентство.

ANSA уточнює, що в указі Президента України Володимира Зеленського, підписаному пізно ввечері у вівторок (2 лютого. — Ред.), Не були надані підстави для заборони. У свою чергу, прес-секретар Офісу Президента назвала ці телеканали "інструментом пропаганди" і заявила, що вони отримують "фінансування з Росії".

"Критики кажуть, що цей крок, зроблений на наступний день після того, як ще одна колишня радянська республіка — Латвія — закрила кілька російських телеканалів, пригнічує свободу слова", — сказано в матеріалі агентства.

Раніше повідомлялося, що голова Політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктор Медведчук заявив, що введення Президентом України Володимиром Зеленським санкцій проти телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK є абсолютно незаконним.

"Зеленський мріє зачистити інформаційний поле, як йому радить його оточення, щоб інформаційне спілкування Президента з українським народом проходило на інтелектуальному рівні дитячого садка, під ялинкою, коли Президент віщає, а вдячна аудиторія слухає його? Бажає звести спілкування до "прикольних відосиків"? Такого не буде! Не вийде! Людям потрібні відповіді на питання, що їх хвилюють — про тарифи, вакцині, мир на Донбасі, заробітну плату, пенсії та багато іншого", — сказав Віктор Медведчук.