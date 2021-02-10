"Телеканали Медведчука" зможуть вести мовлення тільки в інтернеті, — італійське видання Adnkronos

В Італії вважають, що відновлення ефіру на ТБ не варто чекати.

Ряд італійських видань опублікував матеріал інформаційного агентства Adnkronos, у якому сказано, що Президент України Володимир Зеленський відключив від мовлення три телеканали, пише Капітал.

Зокрема, матеріал оприлюднили видання La Sicilia La Sicilia, Fortune Italia, Corriere Di Arezzo та інші.

«Це канали "112 Україна", NewsOne і ZIK, які, згідно з указом, підписаним вчора (2 лютого. — ред.) президентом, зможуть вести мовлення тільки в інтернеті, але не в ефірі. Медведчук включений до списку людей, котрі підлягають санкціям США. Зеленський пояснив, що його рішення було нелегким, що він підтримує свободу слова, а не "пропаганду, фінансовану країною-агресором"», — повідомляє італійським читачам Adnkronos.

Раніше повідомлялося, що голова Політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук заявив, що введення Президентом України Володимиром Зеленським санкцій проти телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK є абсолютно незаконним.

«Зеленський мріє зачистити інформаційне поле, як йому радить його оточення, щоб інформаційне спілкування Президента з українським народом проходило на інтелектуальному рівні дитячого садка, під ялинкою, коли Президент розповідає, а вдячна аудиторія слухає його? Бажає звести спілкування до "прикольних відосиків"? Такого не буде! Та не вийде! Людям потрібні відповіді на питання, що їх хвилюють — про тарифи, вакцину, мир на Донбасі, заробітну плату, пенсії та багато іншого», — сказав Віктор Медведчук.