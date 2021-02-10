Новгородцев: заборона на мовлення телеканалів лише посилила напругу в українському суспільстві

Британський журналіст звернувся зі словами підтримки до своїх українських колег, а також закликав владу України відмовитися від репресивних методів впливу на незалежні засоби масової інформації.

Цивілізованому суспільству важко зрозуміти, як український Президент розчерком пера, без судового розгляду, зміг відразу закрити цілий перелік незалежних телеканалів. Цим рішенням влада України грубо знехтувала міжнародними нормами демократії, залишила без джерела інформації широку аудиторію ЗМІ і лише посилила напругу в суспільстві.

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Таку думку висловив міжнародний оглядач, відомий радіожурналіст Сєва Новгородцев в ефірі каналу «112 Україна», підтримавши спільну акцію протесту телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK «Свобода без слова» і засудивши грубе втручання офіційного Києва в роботу журналістів.

«Канали були закриті за указом (Президента. — ред.). За 40 років життя в Англії я звик, що все робиться на підставі претензій, які були розглянуті в суді, і суд виніс рішення. Оскільки суд є законоосновним об'єктом, — зазначив він. — Так ось, тут ніякого суду не було. Закриття каналів було не зовсім юридично обґрунтованим, оскільки суди в цьому участі не брали. І численні журналісти вийшли на протест. Я їх цілком розумію».

Британський журналіст звернувся зі словами підтримки до своїх українських колег, а також закликав владу України відмовитися від репресивних методів впливу на незалежні засоби масової інформації.

«Це не той метод, яким потрібно розмовляти з журналістами. Ви розумієте, панове, що влада змінюється, влада йде і приходить. А щоб потрапити в журналістську професію, потрібно довго до цього готуватися, навчатися. Журналіст завжди буде, навіть коли влада зміниться, — сказав Новгородцев. — Як я похмуро жартував: не треба гнобити журналістів, тому що вони будуть писати ваш некролог».

Оглядач підкреслив, що заборона на мовлення популярних телеканалів лише посилила напругу в українському суспільстві. А журналістський протест, на його думку, «заснований на почутті несправедливості, повному волюнтаризмі влади».

«Крок цей конструктивний. Якщо були у владних інстанцій претензії (до роботи телеканалів. — ред.), вони повинні були пред'являти їх одна за одною і таким чином вирівнювати процес. Конфлікти треба вирішувати, а не поглиблювати! — заявив Новгородцев. — Зараз в ефірі утворилася діра. Численне російськомовне населення не має ніякого інформаційного і культурного джерела, у країні виникає напруга, а напруга нічим хорошим закінчитися не може».

На його думку, для держави, яка називає себе цивілізованою і демократичною, не припустимо настільки грубо порушувати норми права і демократії.

«Україна завжди пишалася тим, що позбулася радянського минулого і стала вільною, демократичною державою, — нагадав Новгородцев. — Але, дорога Україно! Якщо ти вільна, демократична держава, то й поводься як вільна, демократична держава. Виражай свою підтримку журналістам!».