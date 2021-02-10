Міжнародна федерація журналістів засудила рішення Зеленського закрити «канали Медведчука»

«Генеральний секретар IFJ Ентоні Белланжер додав, що закриття є довільним, підкресливши, що ця дія неприйнятна в умовах демократії. Також він сказав, що це ставить під загрозу роботу сотень співробітників», — резюмує Europa Press.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом відкликав ліцензії на мовлення трьох телеканалів, що є безпрецедентним кроком, який, за його словами, спрямований на боротьбу з поширенням пропаганди, яка становить загрозу національній безпеці.

Про це повідомляє своїм читачам іспанське новинне агентство Europa Press, засноване у 1957 році.

Цей захід, інформує агентство, зачіпає канали «112 Україна», NewsOne і ZIK, що належать народному депутату України Тарасу Козаку, який потрапив під санкції української влади за його передбачувані відносини з головою Політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктором Медведчуком.

«ОПЗЖ відреагувала на закриття, оголосивши про початок процедури імпічменту Зеленському в парламенті. Партія навіть пригрозила заблокувати парламентську діяльність. Самі канали, які також проти цього заходу, виступили зі спільною заявою, в якій вони звинуватили Президента у зведенні рахунків із засобами масової інформації, що не мають до нього стосунку. Крім ліцензій, телеканали також залишаються без своїх прав на частоти і без будь-яких рахунків», — пише Europa Press.

Зі свого боку, продовжує інформаційний ресурс, уряд Росії засудив рішення Зеленського і підкреслив, що воно порушує міжнародні норми і стандарти, а також свободу преси.

«Ми можемо тільки засудити дії української влади», — наводить агентство слова прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова.

Міжнародна федерація журналістів, повідомляє Europa Press, також засудила рішення Зеленського, яке вона охарактеризувала як позасудову і політично вмотивовану заборону і явну атаку на свободу преси і закликала українську владу терміново скасувати заборону і поважати право на свободу інформації та вираження думки.

«Генеральний секретар IFJ Ентоні Белланжер додав, що закриття є довільним, підкресливши, що ця дія неприйнятна в умовах демократії. Також він сказав, що це ставить під загрозу роботу сотень співробітників», — резюмує Europa Press.

Раніше повідомлялося, що голова Політради ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що введення Президентом України Володимиром Зеленським санкцій проти телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK є абсолютно незаконним.

«Зеленський мріє зачистити інформаційний поле, як йому радить його оточення, щоб інформаційне спілкування Президента з українським народом проходило на інтелектуальному рівні дитячого садка, під ялинкою, коли Президент мовить, а вдячна аудиторія слухає його? Бажає звести спілкування до "прикольних відосиків"? Такого не буде! Не вийде! Людям потрібні відповіді на питання, що їх хвилюють — про тарифи, вакцини, мир на Донбасі, заробітну платі, пенсії та багато іншого», — сказав політик.

Також Медведчук зазначив, що українцям варто задуматися над тим, що на чолі країни стоїть непрофесійна команда з диктаторськими амбіціями, яка має на меті узурпацію влади і знищення прав та свобод громадян.