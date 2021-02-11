L’Oréal Україна розпочинає 5-й сезон загальноосвітньої програми «Краса для всіх» (Beauty for a Better Life)

У лютому 2021 року L’Oréal Україна розпочинає 5-й сезон проєкту «Краса для всіх», щоб допомогти жінкам, які постраждали від домашнього та гендерно зумовленого насильства, здобути безплатну освіту у сфері краси. Реалізація програми здійснюється спільно з Фондом ООН у галузі народонаселення та за підтримки Фундації L’Oréal.

Мета програми — за допомогою спеціального курсу навчити жінок, які перебувають у непростій життєвій ситуації, основ перукарської майстерності та допомогти їм побудувати свій шлях до кращого життя.

У 2021 році L’Oréal розпочинає навчання одразу у двох містах України: Києві та Львові. У Києві програма реалізовуватиметься у новому приміщенні Київського коледжу легкої промисловості, що стало можливим за сприяння Київської міської державної адміністрації та фінансової підтримки уряду Великої Британії. У Львові — на базі Молодіжного навчального центру імені св. Івана Боско.

Протягом шести місяців, із лютого по червень 2021 року, 74 учасниці проходитимуть навчання у групах (до 20 осіб у кожній групі) із дотриманням усіх заходів безпеки. Програма передбачає понад 500 годин навчання як в онлайн-, так і в офлайн-форматі.

За 4 роки реалізації загальноосвітньої програми 100 жінок безплатно здобули освіту у сфері краси. За умови успішного навчання ще 74 учасниці отримають дипломи про здобуття професії перукарки.

Сьогодні програму «Краса для всіх» представлено в понад 25 країнах Латинської Америки, Азії, Європи та Середнього Сходу.

«Економічна залежність від чоловіка та відсутність можливостей забезпечувати дітей та себе є однією з найбільш поширених причин, що зупиняють жінку від виходу із ситуації насильства. За нашими дослідженнями, в Україні 1,1 млн жінок щорічно* зазнають фізичного та сексуального насильства і 2/3 з них нікуди не звертаються по допомогу. Надаючи можливість жінці опанувати професію, яка може забезпечувати стабільний дохід, ми фактично робимо її більш захищеною та впевненою в собі, даємо їй інструмент для того, щоб розірвати коло насильства», — зазначає Павло Замостьян, заступник представника UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення.

Юлія Романенко-Копчинські, директорка з корпоративних комунікацій L’Oréal Україна:

«В умовах загострення соціальної нерівності жінки непропорційно більшою мірою страждають від наслідків кризи. Водночас в усьому світі відзначається зростання домашнього та сексуального насильства, в тому числі через запроваджений режим самоізоляції.

Для нас вкрай важливо підтримувати найбільш незахищених жінок. Саме тому ми спрямували всі зусилля на масштабування проєкту в Україні у 2021 році з метою допомогти жінкам у досягненні соціальної та професійної інтеграції».

Beauty for a Better Life!

Про компанію L’Oréal

L’Oréal понад 100 років присвячує себе красі. В унікальному портфоліо компанії — 35 взаємодоповнюючих міжнародних брендів. Обсяг продажів Групи у 2019 році сягнув 29,87 млрд євро, а в її штаті по всьому світу працює 88 000 осіб. Як світовий лідер у галузі краси компанія L’Oréal представлена в усіх каналах дистрибуції: на ринку товарів масового попиту, в універмагах, аптеках, салонах краси, точках безмитної торгівлі та електронній комерції. Дослідження й інновації, яким присвячують себе 4100 відданих своїй справі науковців-дослідників, згуртувавшись задля задоволення потреб у красі по всьому світу, — ключовий елемент стратегії L’Oréal. Зобов’язання L’Oréal охоплюють амбітні цілі в галузі сталого розвитку до 2030 року і мають на меті залучити всю її екосистему заради створення більш інклюзивного та сталого суспільства.

Про Фундацію L’Oréal

За допомогою програм краси Фундація допомагає жінкам, які страждають від хвороб, фінансових труднощів чи соціальної ізоляції, повернути собі почуття власної гідності й жіночності, що позитивно впливає на їхнє самовідчуття та успішність. Також Фундація проводить освітні програми для експертів у сфері краси.

Про UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення

UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення, є провідною агенцією ООН, яка зосереджує свою роботу у сфері гендерної рівності, репродуктивного здоров’я та розбудови потенціалу молоді. Спільно з партнерами ми працюємо у 150 країнах та територіях світу, а з 1997 року — і в Україні.

Вебсайт: www.ukraine.unfpa.org.