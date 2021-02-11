Опозиція в Україні має намір ініціювати імпічмент президента через закриття каналів — Prensa Latina

"Заклик до судового переслідування правителя пов'язаний з санкціями, введеними щодо телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne", — інформує читачів агентство.

Кубинське інформагентство Prensa Latina, засноване у 1959 році, опублікувало матеріал, присвячений ініціативі партії «Опозиційна платформа — За життя» оголосити імпічмент чинному Президенту України Володимиру Зеленському.

«ОПЗЖ почне у Верховній Раді України процес імпічменту проти Президента країни Володимира Зеленського, заявив співголова цієї партії Вадим Рабінович. Заклик до судового переслідування правителя пов'язаний з санкціями, введеними щодо телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne. Голова держави (Володимир Зеленський. — Ред.) написав у Твіттері, що "санкції — складне рішення", але при цьому розцінив заборонені канали як пропагандистські ЗМІ", — інформує читачів агентство.

Prensa Latina зазначає, що у відповідь на ці заходи голова Політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук заявив, що Зеленський намір «очистити інформаційне поле» і таким чином зупинити падіння своєї популярності.

«Ми проведемо позачерговий партійний з'їзд та ініціюємо процедуру пред'явлення конституційного звинувачення президенту Зеленському, який висміював виборців і країну», — сказав, зі свого боку, народний депутат України від ОПЗЖ Вадим Рабінович.

Інформагентство повідомляє також, що на останніх виборах 2019 року ОПЗЖ посіла друге місце після керівної партії «Слуга народу».

Однак, додає Prensa Latina, згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, керівна партія опустилася на друге місце (11,9%), поступившись партії Медведчука (15,7%).

Раніше голова Політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук заявив, що ОПЗЖ ініціюватиме процедуру імпічменту Президента України Володимира Зеленського через систематичні грубі порушення головою держави норм Конституції України. Зокрема йдеться про незаконне введення санкцій відносно члена ОПЗЖ Тараса Козака і заборону на мовлення трьом опозиційним телеканалам — "112 Україна", ZIK і NewsOne.