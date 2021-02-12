Британські правозахисники засудили закриття в Україні опозиційних телеканалів

Дії Зеленського назвали позасудовими і політично вмотивованими.

Дії української влади, яка закрила три опозиційні телеканали, суперечать зобов'язанням країни і Європейської конвенції з прав людини. Про це заявила Джессіка Ні Мхайнін (Jessica Ní Mhainín), старший фахівець з політичних досліджень та адвокації організації Index on Censorship.

Про це повідомляє Капітал.

"Index on Censorship вкрай стурбована рішенням президента Володимира Зеленського ввести санкції щодо телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIK. Українська влада зобов'язана виконувати Європейську конвенцію з прав людини, в якій вказується, що будь-які обмеження або санкції, пов'язані зі свободою вираження поглядів, повинні визначатися законом. У той же час дії президента Зеленського виглядають позасудовими і політично вмотивованими. Відсутність офіційного обґрунтування заборони викликає додаткову заклопотаність, оскільки таке рішення повинно обов'язково бути предметом широкого громадського вивчення і обговорення", — розповіла правозахисник кореспонденту Капіталу.

Раніше голова Політради ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що введення президентом України Володимиром Зеленським санкцій проти телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK є абсолютно незаконним.

"Зеленський мріє зачистити інформаційний поле, як йому радить його оточення, щоб інформаційне спілкування Президента з українським народом проходило на інтелектуальному рівні дитячого садка, під ялинкою, коли Президент мовить, а вдячна аудиторія слухає його? Бажає звести спілкування до "прикольних відосиків"? Такого не буде! Не вийде!" — сказав політик.

Також Медведчук запропонував українцям задуматися над тим, що на чолі країни стоїть непрофесійна команда з диктаторськими амбіціями, яка має на меті узурпацію влади та знищення прав і свобод громадян.

Index on Censorship (Індекс цензури) — міжнародна організація, метою якої є захист свободи слова і протидію цензурі. Центральний офіс організації знаходиться в Лондоні (Великобританія).