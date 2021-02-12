Євродепутат: Закриття телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIK — пряме порушення Конституції і законів України

Депутат Бундестагу підкреслив, що санкції щодо телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK зараз недоречні для України.

Україна закриває телеканали 112 Україна, NewsOne і ZIK — цей напад на демократичні принципи і свободу слова в країні є прямим порушенням Конституції і законів України. Про це на своєму офіційному сайті заявив євродепутат, член Бундестагу Роббі Шлунд.

У повідомленні на офіційній сторінці йдеться, що указом Президента України Володимира Зеленського заборонені три опозиційних новинних телеканали.

«Зокрема, заборона передбачає відкликання ліцензій на мовлення та блокування телеканалів на найближчі п'ять років. Указ заснований на рішенні Ради національної безпеки України... нібито через загрозу національній безпеці», — йдеться в публікації.

В інтерв'ю ЗМІ Роббі Шлунд сказав, що Зеленський як розумний і популярний Президент повинен розуміти необхідність різноманітності поглядів, оскільки таке рішення шкодить демократичним процесам у країні.

«Бундестаг шокований рішенням Президента Володимира Зеленського про закриття телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK... Цей указ завдає шкоди демократичним процесам у країні», — заявив німецький політик.

Депутат Бундестагу підкреслив, що санкції щодо телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK зараз недоречні для України.

«Сподіваюся, що найближчим часом в Україні вирішаться всі існуючі дискусії і різні думки», — резюмував політик.

Нагадаємо: народний депутат України, голова Політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук заявив, що Володимир Зеленський не там шукає причину падіння свого рейтингу, і телеканали, що конструктивно й об'єктивно критикують владу, тут ні при чому. Парламентарій підкреслив, що рейтинг Президента стрімко падає, тому що він відмовляється відповідати на важливі для українців питання.