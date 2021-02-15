"Україна повинна дотримуватися європейських принципів свободи слова", — євродепутат про закриття "каналів Медведчука"

Депутат визнав, що право на свободу слова може конкурувати з деякими іншими правами. Однак, в будь-якому випадку рішення повинні приймати не політики.

Якщо Україна бажає продовжувати процес європейської інтеграції, вона повинна дотримуватись європейських стандартів свободи слова. Про це в коментарі Капіталу заявив член Європейського парламенту Мікулаш Пекса, розкритикувавши введення позасудових санкцій проти трьох опозиційних телеканалів, які асоціюють з головою Політради ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

«Нагляд за медіаринком завжди повинен бути аполітичним. Всі відповідні рішення повинні прийматися незалежним органом, а не керівними політиками», — заявив він.

Депутат визнав, що право на свободу слова може конкурувати з деякими іншими правами. Однак, в будь-якому випадку рішення повинні приймати не політики.

«Наприклад, ЗМІ іноді доводиться публікувати вибачення після рішення суду. Однак рішення про застосування коригувальних механізмів завжди має бути за незалежним наглядовим органом», — переконаний парламентарій.

Раніше голова Політради ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що введення президентом України Володимиром Зеленським санкцій проти телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK є абсолютно незаконним.

«Зеленський мріє зачистити інформаційний поле, як йому радить його оточення, щоб інформаційне спілкування Президента з українським народом проходило на інтелектуальному рівні дитячого садка, під ялинкою, коли Президент мовить, а вдячна аудиторія слухає його? Бажає звести спілкування до "прикольних відосиків"? Такого не буде! Не вийде!» — сказав політик.

Також Медведчук запропонував українцям задуматися над тим, що на чолі країни стоїть непрофесійна команда з диктаторськими амбіціями, яка має на меті узурпацію влади та знищення прав і свобод громадян.