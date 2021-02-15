Позасудове закриття трьох опозиційних телеканалів суперечить європейській практиці — євродепутат

На думку депутата, рішення президента Зеленського заборонити ЗМІ в позасудовому порядку є порушенням процесуальних норм і свободи слова.

Рішення президента України Володимира Зеленського про позасудове закриття трьох опозиційних телеканалів суперечить європейській практиці і є порушенням фундаментальних принципів демократії.

Про це в коментарі Капіталу заявив депутат Європарламенту від ФРН Дітмар Кестер.

«Свобода слова, незалежна журналістика і належна правова процедура щодо цих прав є фундаментальними демократичними і європейськими цінностями. Вільна преса, свобода вираження своєї думки і свобода слова необхідні для функціонування громадянського суспільства і демократії», — нагадав він.

Тому, на думку депутата, рішення президента Зеленського заборонити ЗМІ в позасудовому порядку є порушенням процесуальних норм і свободи слова.

«Заборона цих видань, що піддає загрозі роботу журналістів і обмежує доступ до засобів масової інформації значної частини населення, є неприйнятним. Я згоден з осудом цих дій Міжнародною федерацією журналістів — вони нагадують політично вмотивовану атаку на свободу слова», — заявив парламентарій.

«Ігнорування належної правової процедури, судової системи і основних прав ніколи не прийнятні в демократії. Без офіційного процесу і проведення судових слухань заборона джерел новин, особливо джерел новин, пов'язаних з політичною опозицією, ніколи не може бути виправданою в демократичній системі. Заборона ЗМІ — це крайній захід, який повинен застосовуватися тільки у виняткових обставинах і з особливою увагою до демократичних процесів, а не на підставі указу президента», — підкреслює німецький парламентарій.

«Рішення президента Зеленського обмежує право на свободу слова і, оскільки серйозно ускладнює доступ населення до ЗМІ, порушує право отримувати інформацію за допомогою будь-яких засобів масової інформації, як це передбачено статтею 19 Загальної декларації прав людини. З демократичної точки зору прийняття такого радикального рішення без судового рішення та належної правової процедури викликає великі сумніви», — заявив Дітмар Кестер.

Нагадаємо: раніше голова Політради ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що введення президентом України Володимиром Зеленським санкцій проти телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK є абсолютно незаконним.

«Зеленський мріє зачистити інформаційне поле, як йому радить його оточення, щоб інформаційне спілкування Президента з українським народом проходило на інтелектуальному рівні дитячого садка, під ялинкою, коли Президент розповідає, а вдячна аудиторія слухає його? Бажає звести спілкування до "прикольних відосіків"? Такого не буде! І не вийде!» — сказав політик.

Також Медведчук запропонував українцям задуматися над тим, що на чолі країни стоїть непрофесійна команда з диктаторськими амбіціями, яка має за мету узурпацію влади і знищення прав та свобод громадян.