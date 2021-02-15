Євродепутати написали Жозепу Боррелю лист про порушення Україною принципів свободи слова і законів у ситуації з "каналами Медведчука", — ЗМІ

Депутати Європейського парламенту Катержина Конечна, Мік Уоллес і Клер Дейлі написали лист Верховному представнику Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозепу Боррелю, в якому звернули увагу єврочиновника на ситуацію, яка складається в Україні через рішення президента Володимира Зеленського у позасудовому порядку закрити три опозиційних телеканали.

Про це Капіталу розповіла депутат Катержина Конечна, надавши копію документа, передає "Капітал".

У листі Боррелю депутати нагадали, що рішення про заборону трансляції трьох телеканалів в Україні засудили Національна спілка журналістів України, а також Міжнародна та Європейська федерації журналістів (IFJ і EFJ).

Там зазначається, що дії адміністрації президента Зеленського суперечать навіть українському законодавству, оскільки закон не дає президенту права вводити санкції проти вітчизняних компаній чи ЗМІ.

"Апарат президента не має повноважень регулювати роботу ЗМІ (це відповідальність Державного комітету України з питань телебачення і радіомовлення). Таким чином, відкликання ліцензій на мовлення указом президента (щодо якої немає можливості оскаржити його в суді) є не тільки актом політично мотивованої державної цензури, але і явним порушенням принципу верховенства права в Україні", — написали депутати.

У зв'язку з цим парламентарі хочуть отримати від Жозепа Борреля відповідь, наскільки рішення президента Зеленського відповідає міжнародно-правовим стандартам у сфері свободи слова та друку. А також повідомити, які заходи вживає Єврокомісія, і яким чином це питання обговорюється з керівництвом України.

Раніше голова Політради ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що введення президентом України Володимиром Зеленським санкцій проти телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK є абсолютно незаконним.

"Зеленський мріє зачистити інформаційне поле, як йому радить його оточення, щоб інформаційне спілкування Президента з українським народом проходило на інтелектуальному рівні дитячого садка, під ялинкою, коли Президент мовить, а вдячна аудиторія слухає його? Бажає звести спілкування до "прикольних відосиків"? Такого не буде! Не вийде!" — сказав політик.