"Об'єктивну ціну на газ повинен визначити ефективний ринок", — голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв

Ціна газу для населення повинна визначатися ефективним ринком блакитного палива, як це вже відбувається на гуртовому ринку. Про це під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30 Платіжка" повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Він також зазначив, що зміна постачальника газу дозволила тим, хто скористався таким переходом, уже цієї зими купувати кубометр на три гривні дешевше.

"На тисячі кубометрів ці три гривні — досить істотна різниця в ціні. До введення нормативного акта, коли приватні компанії хотіли отримати за кубометр газу близько 10 грн, НАК" Нафтогаз "запропонував газ за ціною 7,22 грн. Цю ціну міг отримати кожен споживач, який поміняв постачальника газу. Навіть після втручання держави та обмеження верхньої межі ціни ми пропонуємо газ дешевше, ніж в інші збутові компанії. Наразі частка газопостачальної компанії "Нафтогаз України" на ринку населення приблизно 10%, і ця частка постійно зростає", — підкреслив голова "Нафтогазу".

За його словами, щоб ринок був ефективним, потрібні конкуренція і прозорі взаємини. Хоча на цьому етапі навпаки спостерігається істотна монополізація, і це є головною передумовою для зростання цін у цьому сегменті ринку і головним бар'єром, чому держава не може ефективно допомогти споживачам через механізм субсидій.

"Нам потрібен доступ кожного споживача до простої процедури вибору та зміни постачальника, а також повний набір класичних продуктів газового ринку — таких, як річна ціна (річний абонемент)", — додав Андрій Коболєв.

Голова НАК "Нафтогаз України" вважає, що критично важливим завданням є створення єдиної національної бази всіх споживачів енергоресурсів.

"Газзбути фактично тримають споживачів — громадян України — у заручниках, не розкриваючи державі дані про те, хто є їхніми споживачами... Ця база дозволить державі в потрібний момент більш ефективно втручатися. Якщо є вразливі споживачі, замість того, щоб регулювати ціну для всіх, варто надати адресну дотацію. Якщо ця база буде створена, то ситуація, яка була в січні цього року, не повториться", — підкреслив Андрій Коболєв.

Він також зазначив, що сьогодні споживачі газового ринку не обізнані про всі можливості. "Вони вразливі і страждають від зловживань монополістів. Одна фінансова група де-факто контролює постачання близько 70% ринку газу для населення. Усім відомий приклад, коли облгази та газзбути, виставляючи рахунки, незважаючи на вимоги регулювання, приховували так званий EIC-код, щоб обмежити здатність клієнта змінювати постачальника газу", — підкреслив Андрій Коболєв.

Також під час виступу на Всеукраїнському форумі НКРЕКУ Валерій Тарасюк розповів про заходи, які регулятор впроваджує для більшої ефективності ринку газу. Зокрема, мова йде про збільшення обізнаності населення щодо газового ринку і можливостей зміни постачальника.

Як зазначила заступник керівника Офісу президента України Юлія Свириденко, встановлення верхньої межі на ціну газу на рівні 6,99 грн до кінця опалювального сезону є необхідною паузою, щоб дослідити всі питання і дійти до системного вирішення. "Ми повинні системно підійти до питання і більше не повертатися до ситуації, коли Кабінет Міністрів регулює ринок встановленням прайскепу. Ціна природного газу повинна встановлюватися ринковим способом", — повідомила Свириденко.

З 1 серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу для населення, і всі споживачі можуть самостійно вибирати постачальника газу.

Нагадаємо: Кабінет Міністрів України в січні встановив граничну ціну на газ для населення на рівні 6,99 грн за кубічний метр. При цьому деякі постачальники встановили ціну навіть нижче — у лютому в рамках тарифного плану "Місячний" ціна газу для населення НАК "Нафтогаз України" — 6,86 грн/куб.м з ПДВ.