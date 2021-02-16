Політолог спрогнозував політичне майбутнє Зеленського

Політичне майбутнє Президента України В. Зеленського може бути схоже на сценарій завершення президентської кар'єри В. Януковича.

Про це в коментарі ГолосUA повідомив політолог, директор Українського інституту політики Руслан Бортник.

«Я думаю, що на політичну кар'єру Президента України В. Зеленського вплинуть кілька факторів. Один з них це рішення із санкцій щодо трьох опозиційних телеканалів. Власники цих телеканалів в будь-якому випадку не забудуть, як їм учинили і згадають, чому це було незаконно. У Президента України немає повноважень відбирати ліцензії в телеканалів. Після цих подій частина еліт дивиться на голову держави як на не зовсім адекватну людину. Ліцензії будь-яких телеканалів за законом в Україні може відібрати тільки Нацрада з телебачення і радіомовлення за рішенням суду. Президент України може накласти санкції на іноземні телеканали, які не мають ліцензії на мовлення, виданої в Україні, або на громадян інших держав. Але Президент України не має права накладати санкції на громадян України, які перебувають в Україні, якщо ми говоримо про власників телеканалів. По-друге, Зеленський не користується в Україні соціальною підтримкою», — сказав політолог.

Р. Бортнік додав, що, на його думку, останні кілька рішень Зеленський прийняв під впливом свого оточення.

«Тому я не виключаю, що в подальшому Зеленського може спіткати доля нині екс-президента України В. Януковича, який втік з країни. Я не виключаю, що санкції на опозиційні телеканали Зеленський вводив під впливом чужої думки. Думаю, восени 2020 року Президента його оточення переконало, що його політичні опоненти готують державний переворот. Він прийняв рішення під певним впливом. Сьогодні Зеленський нагадує мені «пізнього Януковича» — перелякана, ізольована, розбалансована психологічно людина», — сказав політолог.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський лідирує в президентському рейтингу, проте проведення дострокових виборів голови держави хочуть 49% українців. Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 29 січня по 3 лютого.

Також повідомлялося, що 2 лютого Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО, яким фактично заблокував діяльність трьох телеканалів : "112 Україна", Newsone і ZIK, яких пов'язують з одним із лідерів партії "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком.