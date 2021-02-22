Валерія Вагоровська: "Наша місія – спрощувати онлайн-платежі"

Не кожен успішний в Україні підприємець зможе побудувати бізнес на чужому полі – в країні з іншим законодавством, правилами гри, менталітетом. Фінтех-підприємцю Валерії Вагоровській це вдалося, і не один раз. У 2014 році вона із партнером запустила в Україні сервіс з прийому платежів для бізнесу Fondy. Сьогодні у компанії понад 14000 клієнтів, її офіси успішно працюють не тільки в Україні, але і в Ірландії, Польщі, Словаччині та у самому серці фінансового світу – Лондоні. Про те, як кілька тисяч бізнесменів почали грати в довгу, а також – про пережиті локдауни, проблеми масштабування і багато іншого, ми розпитали Валерію Вагоровську.

2020 рік показав, що важливо не тільки, як ти йдеш до успіху, але і як ти реагуєш на труднощі. Як реагуєте ви?

Я з дитинства займаюсь спортом, а це формує особливий світогляд. Напевно, я і в бізнесі – спортсмен. Ставлю мету і йду до неї, хоча цей шлях і може бути важким. Нещодавно запитали: "А ви можете пригадати якісь складні ситуації?" Стало навіть смішно: "Ви краще запитайте, коли було легко". Це – суть підприємництва: перед тобою постійно виникають якісь нові завдання, які потрібно навчитися вирішувати з максимальною користю для компанії і її клієнтів. Та й бути жінкою-СЕО у фінтех – теж певний виклик і подолання стереотипів. Навіть у Європі жінок-СЕО в компаніях нашого сектора стало трохи більше тільки років зо три-чотири тому.

Як карантин вплинув на вашу роботу?

Локдауни дуже бʼють по спілкуванню. Під час карантину стає набагато важче підтримувати дух і мотивацію колективу. Zoom – це, звичайно, добре, але в цей час кожен фактично замкнений у своєму маленькому світі.

У нас немає проблем у вибудовуванні процесів у діджіталі – ми давно працюємо через Zoom і трекаємо проєкти в JIRA. Але все одно залишається людський фактор. З одного боку, їхати на роботу вранці не завжди хочеться. Але з іншого – там вирує життя, відбувається багато цікавого. Тут простіше налаштуватися на роботу.

Ми вирішили, що у 2021 році будь-який наш співробітник може за бажанням працювати як в офісі, так і вдома. Всі 365 днів. Зараз найважливіше – берегти здоровʼя людей, у тому числі – ментальне.

Пандемія змусила багато компаній переходити в онлайн. Кількість ваших клієнтів і прибуток у 2020 росли?

Сказати, що онлайн-бізнес у всіх пішов вгору, не можна, це буде неправдою. Так, кількість онлайн-магазинів збільшилась. За рахунок цього зріс загальний обсяг товарообігу. У той же час просіли цілі сегменти. Наприклад, тревел і розваги. Просіли також і сервіси, повʼязані з цими напрямами – продажі квитків на поїзди, літаки, в кінотеатри, на концерти. Тому бізнеси, які перейшли в онлайн, глобально трохи компенсували відсоток підприємців і компаній, які стали на паузу або пішли з ринку. Але й ті, хто залишився, просто намагаються вижити.

Такі компанії, як Netflix і Amazon, ростуть. Але якщо подивитися на статистику Amazon, можна побачити, що у них зменшився середній чек. І це логічно: коли ти сидиш вдома, у тебе менше потреб. Наприклад, який сенс купувати багато нового одягу, якщо його нікуди вдягнути?

У цей непростий час ви запустили освітній онлайн-проєкт для підприємців "ГРА В ДОВГУ". Навіщо це вам?

З одного боку, освітніх марафонів і вебінарів проводиться дуже і дуже багато. З іншого – ми чітко вірили, що людям потрібно не натхнення, а hard skills. Коли стаєш підприємцем, дізнаєшся реальну ціну своїм знанням і розумієш, що розраховувати треба в першу чергу на себе самого. А значить, постійно розвивати себе – залізне правило. Хоч це і довгий, копіткий і часто дуже нудний процес, де результат не видно одразу. Тому що бізнес – це гра в довгу.

Ми придумали цей проєкт, щоб дати бізнесменам те, що дійсно буде корисним для них у довгостроковій перспективі, а значить – і нам, і всьому ринку. Це і про "довгі" знання, і про вислів – про вудку і рибу. На щастя, у Київській школі економіки і Міністерстві цифрової трансформації повірили і підтримали нашу ідею.

Як оцінюєте результат?

Остаточно говорити про це рано, адже попереду – фінал, в якому будемо визначати, хто отримає грант на повну освіту МВА. Але поки що на проєкт зареєструвалися більше 5 000 осіб, близько 900 пройшло до другого етапу. Але найцінніше особисто для мене – це більше тисячі (!) відгуків від реальних підприємців. Вони дивилися наші лекції, проходили тести і запитували, коли будуть наступні. Дуже багато хто робив це не через приз у фіналі. Та й ставити крапку ми поки що не плануємо. Зробили Telegram-канал longbiz, готуємо новий цікавий контент. Словом, граємо в довгу. Приєднуйтесь!

Як ви стали підприємцем? Як виникла ідея створити свій фінтех-стартап?

Я багато років працювала у банківській сфері, починала ще зі студентських часів. Ніколи не займалася операційною діяльністю, моєю зоною відповідальності були корпоративні клієнти, бізнес. А вони часто скаржилися на паперову тяганину, черги та інші незручності. Я дивилася на досвід європейських банків, працювала за кордоном як інвестиційний консультант по фінтех-стартапам. І весь цей час у мене зріла ідея створення платіжної платформи, яка буде націлена на бізнес – від великого до підприємців-початківців. Проста система, за допомогою якої вони будуть думати про свій розвиток, а не про специфіку та складності старту проєкту і проблеми підключення оплати. Я – щирий фанат підприємців – людей, які створюють нове і, не боячись ризиків, йдуть вперед. І мені дуже хотілося зробити свій внесок у розвиток підприємництва в Україні.

Наприкінці 2014 року ми запустили проєкт із моїм однодумцем Андрієм Вороніним, який згодом став СЕО компанії в Україні, і невеликою командою розробників під керівництвом нашого нинішнього СТО в Україні Максима Козенко.

[ + – ] Андрiй Воронiн i Валерiя Вагоровська

Після першого року роботи стало зрозуміло, що український ринок електронної комерції поступається європейському і в технологічному плані, і в законодавчому. Електронна комерція – це робота без кордонів. Значить, і нам потрібно будувати міжнародну компанію.

Місія Fondy – спрощувати життя підприємців при виході в онлайн, на нові ринки за рахунок підвищення ефективності онлайн-платежів.

У книгах про стартапи часто пишуть, що для проекту масштабування страшніше, ніж конкуренти.

Я фокусуюсь не на конкурентах, а на клієнтах. Це принципово. А що стосується проблем масштабування… Так. Ми це пройшли і продовжуємо проходити.

На початку ви всі сидите в одному кабінеті, у вас загальне інформаційне поле і всі розуміють, що відбувається. Коли вас уже 20 – зібралися, обговорили стратегію і тактику, пішли працювати. Потім компанія ще більше розростається, і потрібно вибудовувати чітку ієрархію, комунікації, прописувати процеси.

На цьому етапі дуже важливо не піти в бюрократію. Ми – фінтех-компанія. Ми не повинні перетворитися в організацію, де потрібно по пʼять разів щось підписувати і затверджувати. Це вбиває час, нерви, гасить креативність і бажання щось робити. Співробітник думає: "Не варто й починати. Поки я пройду всі кола пекла зі своєю ідеєю … Мені це треба?"

Але найскладніше, коли компанія стає міжнародною. І в ній працюють люди, що живуть в різних країнах і говорять різними мовами. У них різний культурний код, різна ментальність. При цьому у всіх повинні бути єдині професійні цінності. Я переконана, що без спільної мети і однакових цінностей навіть найталановитіші люди не стануть командою.

І ось тут я на практиці відчула переваги розвитку людей всередині компанії. Іноді не варто шукати співробітників на стороні. Можливо, хтось з колег вже доріс до того, щоб закрити цю позицію? Так, йому потрібно буде чомусь навчитися, але він добре знайомий з продуктом і процесами всередині. І поділяє цінності компанії.

Ну а потім настає момент, коли ти приїжджаєш в офіс і розумієш, що ти вже когось із співробітників не знаєш в обличчя, а хтось не знає тебе …

Як вирішували, на які ринки виходити, де будуть працювати ваші офіси?

У мене немає команди консультантів, які видають готові рішення. Я сама їду на кілька тижнів-місяців в країну, знайомлюсь з людьми, вивчаю законодавство, сканую ситуацію на ринку праці і по потенційним клієнтам. І визначаю, наскільки перспективно або неперспективно тут працювати. Була ситуація, коли офіс довелося закрити. Проаналізували ситуацію, врахували цей досвід, пішли далі.

Надалі ви збираєтеся концентруватися на одному продукті або плануєте розвивати інші сервіси?

Перш за все, ми плануємо розширювати наші ринки. Як можна глобальніше. Фінальна мета – коли-небудь – Марс. Хоча, чому фінальна? На той час, сподіваюся, підтягнуться інші перспективні ринки (сміється – прим.ред.)

А поки плануємо запуск додаткового продукту, який зробить роботу з платіжним потоком набагато простішою. Звичайно, обговорюємо і інші інноваційні продукти, але всі вони – у фінтех-сфері.