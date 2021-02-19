Від РНБО вимагають закрити "НАШ", розслідувати діяльність Портнова і передати в управління державі ринок "Столичний"

Своїми вимогами активісти назвали нанесення трьох ударів по російській агентурі в Україні.

У п'ятницю, 19 лютого, представники патріотичних політичних сил та громадських організацій провели акцію під Офісом президента України, де має відбутися засідання РНБО, пише Апостроф.

Своїми вимогами активісти назвали нанесення трьох ударів по російській агентурі в Україні:

1. Інформаційний. Активісти вимагають завершити ліквідацію проросійських пропагандистських ресурсів в Україні, серед яких вони назвали зокрема телеканал "НАШ", сайти "Вести" і "Страна".

2. Кадровий. Активісти вимагають розслідувати діяльність "російської агентури, яка проникла у вищі ешелони влади". Зокрема Андрія Портнова, який згідно розслідуванням ресурсу "Миротворець" виконував і виконує завдання російських спецслужб під псевдонімом "Казбек" і його оточення, які "забезпечують вплив на органи слідства та судову систему в інтересах іноземних агентів".

3. Фінансовий. Активісти вимагають обрізати схеми фінансування діяльності колабораціоністів і спонсорів сепаратизму в Україні. За їхніми словами, влада повинна взяти в управління держави ринок "Столичний", який "не платить податків, а збирає чорну касу, яка йде на фінансування кримінального угруповання Юрія Іванющенка та Армена Горлівського", а також інші активи, які пов'язують з цими людьми.

Також учасники акції передали на ім'я Президента України, Голови СБУ та Секретаря РНБО лист з переліком фізичних і юридичних осіб, які, за їхньою інформацією, причетні до фінансування тероризму та щодо яких вимагають застосувати санкції.

В акції брали участь представники Правого сектора, ВО "Свобода", Національного корпусу, "Традиція і порядок", "Суспільство майбутнього", С14, "Національний спротив", УНА-УНСО, ВО "Тризуб" ім. Бандери і "Невідомий патріот".