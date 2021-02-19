Перетворення в слона - фейк або проривна технологія?

У мережі бурхливо обговорюють ролик, мова в якому йде про досить незвичайною технології. Головним посилом відео виступає технічна можливість перетворити людину … в слона. Звучить більш ніж дивно — саме тому ми зробили спробу докопатися до суті відеоряду.

В першу чергу, ми намагаємося зрозуміти, хто є автором цієї ідеї. Питання також викликає смислове навантаження вийшов ролика. З одного боку, схоже на розіграш. З іншого, з моменту досить гучного інфопривода пройшло достатньо часу — ймовірно, настав час для новини, приголомшливої ​​за своїми масштабами.

Можливо, в ролику проводиться аналогія з відомим крилатим висловом «Задоволений, як слон»? Звичайно ж, так повелося від того, що в жартівливій формі ми порівнюємо людини з величезною твариною. Таким чином ми багато разів підсилюємо опис емоції насолоди. Мабуть, творці обговорюваної «технології» занадто буквально сприйняли цю приказку.

Ніхто поки не знає, що це за технологія перетворення людей в слонів, але сподіваємося, що вже зовсім скоро вона розкриє свій секрет. Всі ми з нетерпінням чекаємо, коли зможемо зрозуміти — це вигадка чи наші майбутні реалії? Залишайтеся з нами, щоб першими дізнатися в чому тут справа.