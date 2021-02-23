7 Принципів Впровадження технологічних РІШЕНЬ у навчальний заклад

Минулий рік кинув багато викликів та встановив нові вимоги до навчання, тому керівництво шкіл має шукати інші підходи, щоб зробити навчання кращим, якіснішим та ефективнішим. В Україні вже давно є готові ІТ-рішення, які допомагають вирішувати ці завдання, однак виникає питання: чи готові школи до нових технологій? З досвіду Lenovo, лідера у сегменті навчальних рішень в Україні, ми вивели такі основні принципи для успішної технологічної трансформації.

Зрозумілість і легкість у використанні

Онлайн-навчання вимагає взаємодії з компʼютерною технікою як учнів, так і викладачів. Однак не всі освітяни добре знайомі з новими технологіями, тому для них важливо, щоб технологічні помічники були простими у використанні, і ніщо не перешкоджало навчальному процесу. Гаджети мають давати свободу, надихати на творчість та нові звершення. Більшість пристроїв Lenovo готова до роботи уже з коробки.

Мобільність та автономність

Школи все більше обирають саме ноутбуки замість традиційних ПК. Гаджети мають бути мобільними, займати небагато місця і водночас мати достатню кількість портів для підключення додаткової техніки: навушників, Flash-накопичувачів, зовнішніх моніторів тощо. Важливі й автономність і можливість працювати повний навчальний день. Пристрої мають бути зручними для використання та стійкими до різного типу ушкоджень, оскільки діти зазвичай не дуже обережно користуються комп’ютерною технікою. Наприклад, ноутбуки Lenovo ThinkBook 15 проходять випробування на стійкість до розлиття рідини, ударів, падінь, потрапляння пилу тощо.*

Належна інфраструктура

Більшість навчальних закладів нині обладнані ІТ-інфраструктурою, яка не встигає за розвитком технологій. Цифрова інфраструктура шкіл має бути гнучкою, щоб її можна було адаптувати до сучасних потреб. Додатково слід потурбуватися про належне зберігання гаджетів. Можна обладнати окрему кімнату або зробити спеціальні шафи для зберігання і підзарядки пристроїв після навчального дня.

Масштабування

Принцип масштабування — один із основних моментів, які треба враховувати при впровадженні IT-рішень у навчальних закладах. При виборі пристроїв важливо думати наперед і та обирати комп’ютерну техніку так, щоб вона була актуальною наступні роки і до неї можна було без проблем під’єднати більш нову.

Фінансування

Впровадження нових технологічних рішень вимагає фінансування для закупівлі та оновлення пристроїв, адаптації інфраструктури, технічної підтримки тощо. Це потрібно враховувати та закладати в бюджет завчасно. За необхідності, шукати додаткові джерела фінансування.

Конфіденційність

При активному використанні нових технологій зростає небезпека порушення конфіденційності інформації. Тому пристрої повинні гарантувати безпеку даних. Наприклад, у ноутбука Lenovo ThinkPad E15 дані надійно захищені завдяки модулю TPM, який шифрує файли на апаратному рівні, та сканеру відбитка пальця, а отвір для замка Kensington запобігає викраденню пристрою.

Експертиза

Для різних умов і ситуацій, потрібні різні підходи, тому для успішного впровадження технологічних рішень керівникам навчальних закладів потрібно обирати компанії з експертизою в цьому питанні. Lenovo активно співпрацює з освітнім хабом «"Освіторія»", де за допомогою планшетів та ноутбуків компанії вчителі можуть підвищувати кваліфікацію. Серед програм — — можливість тестування пристроїв навчальними закладами, а спеціалісти компанії можуть детально проконсультувати з підбору оптимальних пристроїв. Авторизований сервіс Lenovo допомагає оперативно вирішувати всі питання щодо роботи техніки. Lenovo постійно вивчає зворотний зв’язок своїх клієнтів, навіть найменших. Так з’являються пристрої, які можуть задовольнити будь-які потреби –— від ноутбуків початкового рівня V14 до потужних графічних станцій для шкіл з дизайну та архітектури.

На шляху технологічної трансформації виникають певні труднощі, зокрема неготовність інфраструктури та обмежені бюджети. Однак в умовах автономії навіть сам вчитель може вплинути на екіпірування школи новими сучасними пристроями, прискорюючи інноваційну трансформацію.

*Не повторювати в реальному житті. Подібна експлуатація не є гарантією майбутнього функціонування.