"Нафтогаз" блокує видачу ліцензій новим постачальникам газу — експерт

Експерт нагадав, що "Нафтогаз" ніколи не приховував своїх планів зайняти максимально великий обсяг роздрібного ринку газу.

Ухвала про забезпечення адміністративного позову, прийнята Окружним адміністративним судом м.Києва щодо 16 постачальників природного газу є, по суті, атакою на приватний роздрібний бізнес постачальників газу з боку "Нафтогазу України", який відчуває проблеми з нарощуванням власної клієнтської бази.

Про це заявив експерт газового ринку Валентин Землянський, коментуючи для Ukranews постанову Окружного адмінсуду Києва, яка передбачає блокування видачі ліцензій ряду нових постачальників газу і заборону на виставляння чинними постачальниками рахунків за спожитий газ своїм клієнтам.

"Як можна заборонити постачальникам виконувати свої обовʼязки, які прописані в законі? "Нафтогаз" намагається задушити таким чином приватний роздрібний бізнес на ринку газу", — вважає Валентин Землянський.

Експерт нагадав, що "Нафтогаз" ніколи не приховував своїх планів зайняти максимально великий обсяг роздрібного ринку газу.

"Вони можуть демпінгувати, вони можуть вибити ціною будь-якого іншого постачальника, тому що в них є постійний доступ до дешевого українського газу "Укргазвидобування". Якщо ми хочемо будувати нормальний ринок, то починати потрібно було з відкриття доступу до "Укргазвидобування", щоб забезпечити населення дешевшим газом. Однак для того, щоб реалізувати таке рішення, потрібна політична воля, яка переважить бажання "Нафтогазу" самостійно розпоряджатися всім газом державного видобутку", — нагадав Валентин Землянський.

"Якщо не вжити заходів наразі, то після закінчення контракту Коболєва у 2024 році ми ризикуємо отримати замість газового ринку випалену землю", — додав експерт.

Землянський висловив упевненість, що постачальники будуть оскаржувати рішення Окружного адмінсуду Києва. Він вважає, що подібні процеси впливають на репутацію газового ринку України і є стримувальними факторами для приходу в Україну іноземних інвесторів.

Нагадаємо: 8 лютого Окружний адмінсуд Києва у справі №640/2658/21 прийняв ухвалу про забезпечення адміністративного позову НАК "Нафтогаз України", яким тимчасово до розгляду справи, по суті, заборонив НКРЕКП видавати ліцензії на постачання природного газу таким компаніям "Вінниця-Газзбут", "Волинь-Газзбут", "Дніпропетровськ-Газзбут", "Житомир-Газзбут", "Закарпат-Газзбут", "Запорож-Газзбут", "Івано-Франківськ-Газзбут", "Київобл-Газзбут", "Рівне-Газзбут", "Суми-Газзбут", "Харків-Газзбут", "Чернівці-Газзбут", "Чернігів-Газзбут".

Крім того, Окружний адмінсуд Києва тимчасово заборонив чинним постачальникам природного газу "Вінницягаз Збут", "Волиньгаз Збут", "Дніпропетровськгаз Збут", "Житомиргаз Збут", "Запоріжгаз Збут", "Івано-Франківськгаз Збут", "Київоблгаз Збут", "Рівнегаз Збут", "Сумигаз Збут", "Харківгаз Збут", "Чернівцігаз Збут", "Чернігівгаз Збут", "Миколаївгаз Збут", "Львівгаз Збут", "Хмельницькгаз Збут", "Закарпатгаз Збут" виставляти побутовим споживачам рахунки за спожитий природний газ до січня 2021 року.