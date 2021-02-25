Ініціативи NESTLÉ: від сортування відходів до нульових викидів

Екологи підрахували, що полігони й сміттєзвалища нині займають понад 7% від загальної площі України. Якщо не почати сортувати сміття, їхня площа невпинно зростатиме, й уже найближче майбутнє загрожуватиме екологічними та епідеміологічними небезпеками. Власний вагомий внесок у збереження екології робить соціально відповідальний бізнес — як, наприклад, компанія Nestlé в Україні та Молдові.

До 2030 року Nestlé вдвічі зменшить обсяг викидів парникових газів від власної діяльності, а до 2050-го планує досягти нульового балансу викидів. Нульовий рівень викидів означає, що компанія рухається до суттєвого скорочення їх на всьому шляху виробництва та постачання продуктів харчування, а залишки викидів компанія Nestlé компенсуватиме за допомогою проєктів з відновлення ґрунтів та лісів.

В Україні Nestle спільно з компанією Veolia розпочали активний збір та сортування відходів. Проєкт уже успішно діє в трьох населених пунктах на Київщині — Макарові, Нових та Старих Петрівцях. Ним охоплено 28 тис. місцевих жителів. Тут уже встановлено понад 200 спеціалізованих контейнерів для збору паперу, скла, металу й відходів із пластику. Кожного місяця тут збирають близько 20 т скла та 25 т іншої упаковки. Протягом п’яти років у розбудову інфраструктури для цієї ініціативи буде інвестовано 57 млн грн.

Сьогодні Україна знаходиться на ранніх етапах впровадження циркулярної економіки. Тож проєкт із сортування та переробки відходів дозволить протестувати підхід для впровадження загальнонаціональної системи розширеної відповідальності виробника.

«Наша компанія взяла на себе зобовʼязання до 2025 року перейти на упаковку з матеріалів, придатних до переробки або повторного використання, — каже Алессандро Дзанеллі, генеральний директор Nestlé в Україні та Молдові. — Однак для ефективного розв’язання проблеми недостатньо лише створити інноваційне пакування, важливо побудувати ефективну систему збору та переробки відходів на національному рівні».

Згідно з планами досягнути нульового балансу викидів до 2050 року й скорочення викидів від сільськогосподарської діяльності, Nestlé разом з постачальниками змінюватиме процес виробництва харчових продуктів. Для захисту природи та підвищення доходів фермерів буде впроваджено перехід від інтенсивного господарства до використання регенеративних підходів.

В Україні Nestlé співпрацює з фермерами щодо практик сталого сільського господарства в межах проєкту «Господар» спільно з Бернським університетом прикладних наук та Сумським національним аграрним університетом. Було відібрано фермерські господарства з вирощування пшениці, гірчиці й трав, таких як кріп та петрушка, на прикладі яких запровадять експериментальний підхід дорадництва щодо сталих практик фермерства. Основним фокусом будуть біорізноманіття та відновлення ґрунтів.

В Україні компанія вже має вагомі результати — три фабрики Nestlé досягли цілі нульового рівня «відходів на полігон», що утворюються в процесі виробництва. 98% упаковки кондитерських виробів компанії є придатними до переробки, а упаковка цукерок «Світоч» у коробках готова до переробки на 100%.

Загалом же до 2025 року всі 800 об’єктів Nestlé в світі перейдуть на використання електроенергії виключно з відновлюваних джерел. Тоді ж упаковка всієї продукції компанії буде придатною до повторного використання або переробки.

Своїми важливими ініціативами Nestlé демонструє, що дбати про довкілля й майбутнє планети не лише можна, але й необхідно. На рівні споживача навіть не потрібно докладати надмірних зусиль — достатньо обирати екологічні товари, сортувати відходи. Результат натомість буде вагомим: здорові ґрунти, чисте довкілля й краще майбутнє для кожного.