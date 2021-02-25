Заборонити мене можна тільки фізично — Медведчук

Незважаючи на санкції, введені щодо голови Політради партії "Опозиційна платформа — За життя", народного депутата України Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко, політик обіцяє і далі відстоювати інтереси українського народу. Про це Медведчук заявив в інтерв'ю телеканалу "Росія-1".

"Заборонити мене можна тільки фізично. Усі інші способи, які використовує сьогодні влада, Зеленський і його оточення, непридатні. Ми будемо боротися... Більш жорстко, більш цілеспрямовано. У нас є своя ідеологія, свої принципи, і ми їх будемо відстоювати", — запевнив народний депутат.

Віктор Медведчук вказав на те, що Президент України Володимир Зеленський і пропрезидентська партія "Слуга народу" катастрофічно втрачають популярність серед українців.

"Людей, інтереси яких ми відстоюємо, сьогодні десятки мільйонів в Україні. І з кожним місяцем, з кожним роком усі добре розуміють, що той, хто прийшов з підтримкою і довірою 73% виборців, сьогодні втратив фактично три четвертих від цього рівня довіри", — зазначив політик.

Причому, додав він, понад 50% з 73% українців, які на президентських виборах віддали свої голоси за Зеленського, проголосували за нього саме на Південному Сході України.

"Сьогодні вони ним розчаровані. Зеленський втратив авторитет — і свій, і своєї партії. Ця агонія з боку Зеленського і його команди — результат дій, спрямованих на встановлення диктатури й узурпації влади. Будемо далі боротися", — додав Віктор Медведчук.

Раніше голова Політради ОПЗЖ заявив, що якби в чинної влади хоч щось було на нього, якби він брав участь у злочинних схемах, у яких багато хто з влади бере участь, якби він наживався на збройному конфлікті, пограбуванні народу або хоча б неправильно перейшов вулицю, то влада зробила б це надбанням громадськості і під бій барабанів і завивання націонал-радикалів притягнула б його до відповідальності.

"Але вони не можуть пред'явити мені законних і обґрунтованих претензій, тому що я завжди був і залишаюся законослухняним громадянином. Уся кампанія, розгорнута проти мене, моєї сім'ї і моїх соратників по партії, говорить тільки про одне — я не з ними, я не такий, як вони, вони мене не розуміють і саме тому відчувають у мені небезпеку. І правильно відчувають, тому що моя політична діяльність присвячена становленню нової України, України майбутнього, України, вільної від зовнішнього управління і не охопленої грабіжниками і шахраями у владі", — зазначив Медведчук.