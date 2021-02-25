"Опозиційна платформа - За життя" залишається лідером електоральних симпатій українців, - опитування

Якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі, то найбільшу кількість голосів набрала б партія "Опозиційна платформа — За життя". Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного компанією "Роботизовані Телесистеми", проведеного 20-23 лютого 2021 року, передає "112.Україна".

За підсумками опитування до парламенту пройшли б 5 партій:

"Опозиційна платформа — За життя" — 23,1%;

"Слуга народу" — 19,6%;

"Європейська солідарність" — 16,9%;

"Батьківщина" — 10,7%.

"Партія Шарія" — 5,0%;

Рейтинг інших політсил розподілився наступним чином:

"Сила і честь" — 4,2%;

"Радикальна партія Олега Ляшка" — 3,1%;

"За майбутнє" — 2,8%;

"Українська стратегія Гройсмана" — 2,2%;

УДАР-2,0%

ВО "Свобода" — 1,5%

"Громадянська позиція" — 1,4%;

"Голос" — 1,2%;

"Обʼєднання" Самопоміч " — 1,1%;

"Опозиційний блок" — 1,0%;

"Національний корпус" — 0,8%;

"Народний фронт" — 0,7%.

Відповідаючи на запитання: "ОПЗЖ почала збір підписів за початок процедури імпічменту щодо Президента Зеленського. На думку ОПЗЖ саме Президент України допустив розпродаж землі, наполягаючи на прийнятті відповідного закону, яке Ваше ставлення до даної ініціативи ОПЗЖ?" 43,8% респондентів заявили, що підтримують цю ініціативу.

Крім того, 45% підтримують ініціативу ОПЗЖ щодо процедури імпічменту щодо Президента Зеленського за закриття опозиційних телеканалів "Ньюзван", "Зік" і "112 Україна".

У президентському рейтингу нинішній глава держави набрав 18,7% голосів респондентів. На другому місці — Петро Порошенко — 16,5%.

Соціологічне дослідження проводилося компанією ТОВ "Роботизовані Телесистеми" в період з 20 — 23 лютого 2021 року. Всього було опитано 3 тисячі респондентів. Метод опитування: телефонні інтервʼю з використанням компʼютера, на основі випадкової генерації мобільних телефонних номерів.

Статистична похибка дослідження: + / — 2,8%.