Медведчук побажав успіху новому телеканалу, створеному на базі закритих 112, ZIK і NewsOne

Лідер ОПЗЖ вважає, що журналістів викинули на вулицю.

Створивши новий медіахолдинг, колективи, які потрапили під санкції телеканалів 112, ZIK і NewsOne заявили про свій намір "і далі висвітлювати події в країні, розповідати правду, забезпечувати глядачам доступ до повної та об'єктивної інформації". Таку думку в інтерв'ю «Росія-24» висловив народний депутат, голова Політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук, коментуючи на прохання ведучого інформацію про створення українськими журналістами медіахолдингу «Новини».

«...Їх фактично викинули на вулицю. А це близько 1500 осіб, з них понад 660 журналістів і технічних працівників трьох каналів. Мабуть, від відчаю журналісти пішли шляхом створення саме медіахолдингу, створення телевізійного каналу... Мовлення вони не припиняли. Мовили в YouTube, на інших інтернет-ресурсах, і робили це досить критично, продовжуючи ту політику, яка склалася в останні роки і яка була характерна для мовлення на цих каналах», — зазначив Медведчук.

«Я особисто хочу побажати журналістам успіху, якщо вони підуть одним чи іншим шляхом, щоб підтримати відстоювання правди, справедливості, висвітлювати ту реальну ситуацію, яка складається в Україні. Висвітлювати, як сьогодні ставляться до прав людини, до її базових потреб. Проблеми зростання житлово-комунальних тарифів, зростання цін, падіння виробництва, скорочення робочих місць та багато інших бід, які і призвели до глибокої соціально-економічної кризи і які не повинні замовчуватися», — заявив він.

Раніше Фокус писав про те, що співробітники медіахолдингу Козака стали власниками львівського каналу "Перший незалежний".