Суд нібито почав розслідування про банкрутство ринку "Столичний" і призначив незалежного розпорядника майна

У середу, 3 березня, Господарський суд міста Києва нібито почав розслідування про банкрутство ринку "Столичний", призначивши при цьому незалежного розпорядника майна, який зможе відновити платоспроможність підприємства і контролювати діяльність ринку, передає "Апостроф".

Як пишуть ЗМІ, суд відмовив фірмі "Надія", яку пов'язують з "Юрою Єнакіївським", у "технічному" банкрутстві ринку. Згідно аргументації судді, її заява нібито ґрунтується на сфальсифікованому договорі. Тому було розпочато банкрутство за іншими заявами — від іноземних кредиторів, які нібито надали "Столичному" позику на суму понад 8 млн доларів для фінансового оздоровлення ринку.

Ринок "Столичний" до лютого 2020 року був сучасним об'єктом оптової торгівлі, реалізованим у форматі багатофункціонального логістичного комплексу — модель ринку передбачала поєднання класичних форм торгівлі з розвиненою логістикою та дистрибуцією.

В кінці лютого 2020 на ринку, за даними ЗМІ, провели протиправна зміну директора ринку "Столичний" на Рустема Абдукадирова. Його називають людиною з орбіти "спостерігаючго" президента-втікача Віктора Януковича — Юрія Іванющенка ("Єнакіївського"). Як повідомлялося, у березні 2020 він без узгодження з власниками, незаконно вивів прибуток підприємства за попередні роки на підконтрольні Юрію "Єнакіївському" підприємства, уклав ряд договорів, і у ринку утворилася заборгованість на суму більше ніж 300 млн гривень перед компаніями, пов'язаними з Іванющенком. Абдукадиров перевів діяльність "Столичного" на готівковий розрахунок, коли орендарі передавали готівкові кошти адміністрації ринку, що нагадує рекет з 90-х.

Після прийнятого судом рішення повноваження директора при розпорядженні майном обмежуються, для укладення більшості договорів, йому буде потрібна згода кредиторів та розпорядника. Така процедура нібито повинна допомогти стабілізувати ситуацію на ринку і збільшити обсяг надходжень, оскільки розпорядник майна і кредитори отримають фактичну можливість ведення госпдіяльності на ринку.

Суд, не допустивши технічного банкрутства ринку в інтересах Іванющенка і призначивши "розпорядника майна", за даними джерел, надав ринку можливість відновити платоспроможність та репутацію, захистити інтереси фермерів, які орендують площі, і права іноземних кредиторів.

Як писали ЗМІ, раніше нібито було відмічено вплив на суди з боку міністра юстиції Дениса Малюськи, окремих чиновників ОПУ, а також неформального куратора судової системи — Андрія Портнова (також колишнього наближеного Януковича). Ситуація з тиском людей "Єнакіївського" на "Столичний" може бути показовою в цьому відношенні, і тільки опір громадськості, влади, а також об'єктивність суддів може виправити ситуацію.