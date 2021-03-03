Державна фіскальна служба тисне на український бізнес — адвокат

Напередодні реформи ДФС тиск на бізнес, обшуки і вимагання хабара, за словами адвокатів, почастішали.

Про це пише "Антикор".

"Фактично зараз відбувається агонія податкової міліції, яка в останні дні свого існування намагається якимось чином дозаробити якісь крихти, які в подальшому вона заробити не зможе. З тієї причини, що орган буде ліквідовано і всі його співробітники будуть звільнені. Є досить безмежна поведінка на сьогодні співробітників податкової міліції, яка виражається в прямому тиску на бізнес шляхом обшуків, шляхом незаконного опечатування складів, блокування діяльності підприємства, спроб арешту рахунків, систематичних викликів директорів, бухгалтерів на допит. Таким чином виявляється моральний тиск для отримання незаконної вигоди від таких директорів" — підкреслює адвокат Максим Борисов.

Зазнають утисків компанії різних напрямків, починаючи від фармацевтичної галузі, закінчуючи агропромисловим комплексом. Зокрема, представники фармкомпанії "Ворвартс Фарма" розповідають, що відчули тиск з боку співробітників ДФС.

"Ми не знали, нас ніхто не сповіщав, це була абсолютна несподіванка. У середині дня близько 10 чоловік увірвалися в офіс. У стилі, характерному для такого роду заходів, усіх співробітників попросили вийти в кабінети, почали зачитувати ухвалу суду" — згадує представник власників ТОВ "Ворвартс Фарма" Сергій Бойко.

Директор компанії "Ворвартс Фарма" Анна Гончарова додає:

"Їх було багато, мабуть, вони відчували силу за собою. Тому будь-які дії з нашого боку — вони були паралізовані. Частина співробітників сиділа за одним столом у кухні, частина — у коридорі. Цілий день. Тому що ні повернутися на своє робоче місце, ні зайнятися якою-небудь роботою — можливості не було ні в кого. З великими труднощами попросили співробітники зателефонувати своїм сімʼям, попередити, що з ними не буде звʼязку. Це теж не можна було робити".

Адвокати переконані: після реформи правоохоронної галузі змін на краще очікувати не варто, адже ця система вироблена десятиліттями.

"Йде переформатування системи, а не створення нової структури. На сьогодні будь-який підрозділ не виконує тих завдань, які поставило перед ними суспільство. Міліція фактично не розслідує злочини, державне бюро розслідування фактично не розслідує злочини правоохоронців. Після переформатування, наприклад, генпрокуратури в офіс генпрокурора, ніяких поліпшень не відбувається в кримінальному процесі. Як порушувався закон, так і порушується. Вниз по ланцюжку" — переконаний адвокат Максим Борисов.

"Припиниться цей моральний тиск після ліквідації ДФС і з початком роботи Бюро економічної безпеки? Адже попередні співробітники проходили прискіпливий відбір і називалися "новими обличчями", — резюмують автори.