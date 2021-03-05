Особливості проведення Ukrainian Fashion Week у phygital-форматі

З 5 по 8 лютого 2021 року відбувся Ukrainian Fashion Week No Season 2021. Як провести Тиждень моди в максимально корисному форматі для дизайнерів і всіх учасників ринку в такі особливі часи – розповідає Володимир Нечипорук, генеральний продюсер Ukrainian Fashion Week.

Ми створили подію, яка змушує взаємодіяти, новий формат оприлюднення колекцій, нову форму партнерських активностей. Життєстійкість, адаптивність, перманентні зміни бізнес-процесів і відчуття хронічного стартапу – Ukrainian Fashion Week пережив свій 48-й сезон.

У новий сезон ми вийшли з гаслом: Новий світ. Новий сезон. Новий формат.

Вперше за 23 роки ми повністю змінили концепцію та провели Ukrainian Fashion Week у phygital-форматі. Для нас це означало відмовитися від гостей на локації, відмовитися від фізичних партнерських проявів, а отже, повністю змінити звичне проведення події, залишаючись лідером для індустрії.

Обмежившись мінімальною кількістю людей на майданчику, ми вирішили спробувати, незважаючи ні на що, бути традиційно корисними усім аудиторіям, якими опікується Ukrainian Fashion Week.

Глядачі з усього світу отримали змогу переглянути колекції українських брендів онлайн. Для дизайнерів та журналістів ми перетворили нашу головну локацію – Мистецький Арсенал ‒ на знімальний майданчик, де вони мали можливість відзняти власні колекції професійним обладнанням і за підтримки зібраної нами режисерської команди. Представники медіа були запрошені працювати пліч-о-пліч з нами, не обмежувати себе в експериментах та часі і знімати моделей у дизайнерських колекціях у будь-якій точці локації. Українські та міжнародні журналісти отримали фізичні подарунки та персональні запрошення до перегляду показів з NFC-чипом для безконтактного переходу одразу на трансляцію.

Як мені здається, провести такий формат було навіть важче, ніж започаткувати у 1997 році в аграрній де-факто країні стабільну fashion-константу.

Бути корисними для дизайнерів, ефективними для партнерів, мотивуючими для всіх інсайдерів індустрії… Кожне завдання ставало надважливим і мегаактуальним. Це можна було б назвати економічним безглуздям. А можна вітати оваціями креативну еліту суспільства. Еліту, яка всупереч власній кишені стимулює суспільне психологічне здоров`я. По фіналу, 48-й сезон отримав 376 432 глядачів із 22 країн світу. Віват, MEGOGO! Ukrainian Fashion Week ніколи не мав стільки місць у першому ряду.

Хто ж і навіщо долучився матеріальними ресурсами до цього «бенкету» креативності? Вкотре пишаюся нашими партнерами. Швидкість прийняття рішень, вміння визначати пріоритетність цілей і завдань – це вражало неймовірно. Мистецький Арсенал і MEGOGO, DHL Express Україна, IQOS, ABSOLUT yachts in Ukraine, BMW Україна шукали і знаходили комунікаційні варіації та вели модний діалог зі своєю аудиторією.

Хіт маркетингового сезону – POSTUSHNA Re-Fashion for DHL. Маркетинговий інтелект світового логістичного лідера просто вражає. Компанія DHL Express Україна та дизайнерка бренду POSTUSHNA Юлія Постушна в рамках BE SUSTAINABLE! Fashion Summit представили колаборацію – upcycling-колекцію на основі форми DHL, що була у використанні. Створена молодим дизайнером спеціальна капсула – це можливість візуалізувати актуальну проблему переробки уніформи великих компаній для громадськості, бізнесу та держав на міжнародному рівні.

Мистецький Арсенал. Майстерність логістичних рішень менеджерської команди мистецького комплексу дала змогу провести Тиждень саме на цій знаковій для вітчизняних креативних індустрій локації. З повною відповідністю до карантинних вимог.

IQOS. Бренд, що не ставить за мету «більше клієнтів хороших і різних». На сьогодні головним для компанії є збереження прихильності існуючої аудиторії та створення аури винятковості тих, хто віддав свої симпатії бренду. На знімальний майданчик Ukrainian Fashion Week у ролі гостей втрапили близько 20 клієнтів IQOS. Про ексклюзивну емоцію цих щасливців, думаю, говорити буде зайвим.

Гадаю, що персоніфікація комунікацій стає трендом для успішних і відповідальних брендів. Сотні тисяч контактів перестають бути самоціллю маркетологів. Головне – якість і глибина комунікації.