На відміну від Порошенка, поведінка Медведчука під час приходу на допит в СБУ викликає повагу, — Бондаренко

Поведінка Віктора Медведчука в історії з викликом на допит в СБУ викликає повагу. Таку думку висловив політолог, голова фонду "Українська політика" Костянтин Бондаренко. Думку Бондаренка цитує сайт "Страна", републікуючи пост політолога у Facebook.

За словами Бондаренко, поведінку голови політради "Опозиційної платформи — За життя" Віктора Медведчука викликає повагу, тому що політик не намагався уникнути приходу в СБУ і спокійно з'явився на допит.

"Як би я не ставився до Віктора Медведчука (а я, м'яко кажучи, точно не належу до числа його палких прихильників), все ж його поведінка у випадку з викликом на допит в СБУ викликає повагу: незважаючи на тяжкість обвинувачень, прийшов, дав свідчення, не уникаючи при цьому спілкування зі слідчим", — підкреслив політолог.

Водночас, зазначив Бондаренко, екс-президент Петро Порошенко у точно такій самій ситуації повів себе по-іншому — він не з'явився за повісткою на допит і спробував викрутитися.

"І на цьому тлі відверта спроба Петра Порошенка викрутитися з аналогічної ситуації, не з'явитися на допит, заявити про "дезінформацію" щодо допиту і т.д. виглядає якось "не по-пацанськи", — прокоментував політолог.

"Можливо, Петро Олексійович намагається діяти за принципом героя відомого анекдоту? Батько Махно після бою проходить уздовж шеренги полонених. Віддає накази: "Цього — повісити. Цього — розстріляти. Цього — повісити..." Один полонений падає на коліна: "Не хочу!!! Не хооочу!!! "Махно спокійно: "Стоп! Відставити! Цей — не хоче!" — пожартував політолог і голова фонду "Українська політика" Костянтин Бондаренко.