Будемо розвивати "Столичний" за світовими стандартами — перше інтерв'ю з новими співвласниками ринку

Відносини з орендарями площ ринку, його працівниками та відвідувачами хочуть перевести в цивілізоване русло.

Нові власники київського ринку "Столичний" мають намір докласти всіх зусиль, щоб перетворити його в успішне підприємство європейського зразка. При цьому відносини з орендарями площ ринку, його працівниками та відвідувачами переведуть в цивілізоване русло.

Про це йдеться в інтерв'ю "Апострофу" представника компанії-співвласника ринку Віктора Бондара.

"Ми плануємо розвивати "Столичний" за найкращими світовими стандартами і залучати до цього процесу інституційних європейських інвесторів... Ми дуже зацікавлені в тому, щоб ринок розвивався, тому приділятимемо увагу, безпосередньо спілкуватимемося з кожним з орендарів... Ми зі свого боку маємо намір повернути цивілізовані відносини — коли кожен орендар, який працює на території "Столичного", офіційно платить оренду і при цьому має гарантії, що без перешкод зможе використовувати свої орендовані майданчики для ведення господарської діяльності", — розповів Бондар.

Аналогічний підхід, за його словами, буде і до працівників ринку.

"Ми збираємося поспілкуватися з кожним з працівників, оцінити його професійні якості. І якщо кваліфікація працівника відповідатиме належним критеріям, якщо він доведе свою професійну спроможність виконувати професійні обов'язки, працювати в інтересах як всього ринку загалом, так і окремих його складових — я маю на увазі і власників, і орендарів, і відвідувачів ринку — то він, безумовно, залишиться на "Столичному"... Ми будуємо цивілізоване підприємство, за найкращими європейськими та світовими зразками і стандартами, тому і відносини зі співробітниками збираємося будувати на таких самих принципах", — підкреслив представник компанії-співвласника "Столичного".

Він також розкрив деякі подробиці корпоративного конфлікту навколо ринку "Столичний".

"Серед найважливішого тут те, що на сьогодні триває ряд судових процесів, ініційованих чинним керівником ТОВ "РСГП "Столичний" Рустемом Абдукадировим, який отримав цю посаду і займає її протиправним способом. Це людина, яку обґрунтовано відносять до так званого "єнакіївського угруповання". В результаті його дій, а саме після кількох заяв, які він подавав з метою потрапити в "потрібного" для нього суддю, були ініційовані судові процеси, за результатами яких винесли постанову про забезпечення позову і заборону учасникам, тобто власникам самої спільноти, звільняти його з посади. Це, безумовно, абсолютно протиправна практика, коли власники підприємства не можуть звільнити його керівника... Що ж до самого корпоративного спору, то ситуація виглядає наступним чином. Частка в статутному капіталі ринку "Столичний", яка належала вигодоодержувачу Олександру Стельмаху, викупили іноземні інвестори. Але після укладення відповідних угод Олександр Стельмах і підконтрольна йому компанія "Гудлайт Кепітал Лімітед" відмовилися від виконання зобов'язань за цими договорами і, одночасно вирішили, що можуть не повертати сплачені ним кошти. Тому іноземний інвестор звернувся до суду, і на підставі відповідного рішення суду ця частка була витребувана у компанії "Гудлайт Кепітал Лімітед", зазначив Бондар.

Він додав, що на сьогодні щодо ринку "Столичний" відкрите провадження у справі про банкрутство, що, на його думку, позитивно позначиться на вирішенні складної ситуації на підприємстві.

"Це, безумовно, позитивне рішення. Ми бачимо у цьому додатковий контроль з боку кредиторів, оскільки суд підтвердив, що у підприємства є заборгованість і необхідність у тому, щоб стосовно нього ввели окрему посаду розпорядника майна. Фактично, це означає, що тепер жодна угода не може бути укладена і ніяке майно не може бути відчужене, якщо це суперечить інтересам як самого боржника, так і його кредиторів. При цьому всі невигідні суспільству угоди будуть визнані не відповідними цим інтересам. Тому введення зовнішнього управління і відкриття провадження у справі про банкрутство у цьому випадку є позитивним кроком, таким, що дозволить кредиторам і боржнику провести інвентаризацію і відновити довіру з боку орендарів ринку, інвесторів та споживачів послуг", — резюмував Бондар.