Будівництво метро на Виноградар триває — генеральний директор АТ «Київметробуд»

Роботи з будівництва метро на Виноградар тривають, а прохідницький щит "Галина" не зупиняється, кажуть у Київметробуді

Гендиректор "Київметробуд" заявив про продовження робіт з будівництва метро на Виноградар. Про це повідомляє 24.

"Будівництво метро на Виноградар триває, — запевнив у розмові з журналістом ASPI news вже новий генеральний директор АТ "Київметробуд" Андрій Пронін. — У деяких медіа почалася ціла інформаційна кампанія про нібито зупинку будівництва нових станцій на Виноградар. Ці матеріали є абсолютно недостовірними. Спорудження станцій "Мостицька" і "Проспект Правди", а також перегінних тунелів триває — уже прокладено понад 870 метрів".

Таким чином роботи з будівництва метро на Виноградар тривають, а прохідницький щит "Галина" не зупиняється, стверджують у Метробуді.

Перш за все, під час будівництва тунелю гілки метро на Виноградар виникли несподівані проблеми з ґрунтами на ділянці між станціями "Мостицька" і "Проспект Правди", де тунель будується відкритим способом. Через високу вологість і танення великої кількості снігу сталося сильне зневоднення ґрунтів. Наразі українські вчені напрацьовують нові рекомендації метробудівцям, як краще вирішити ці питання, заявляють у ЗМІ.

У звʼязку зі зневодненням ґрунтів існує небезпека підтоплення фундаментів житлових комплексів та інфраструктурних обʼєктів на Виноградарі. Зараз підприємство звернулося до ряду науково-дослідних організацій за рекомендаціями щодо зміцнення стінок ґрунтів для запобігання неприємних наслідків. Метробудівці чекають на висновки вчених, після чого активна робота відновиться.

За словами заступника гендиректора з будівництва АТ "Київметробуд" Юрія Кочегарова, уздовж усієї траси метро запроектована огороджувальна стіна в ґрунті, яка забезпечує стійкість будинків, що розташовані по обидва боки тунелю.

"Для тих місць, де піднімаються ґрунтові води, наукові інститути розробили ряд заходів щодо закріплення і цементування ґрунтів, що організовують додаткову безпеку будинків, які розташовані в тунелі метро", — додав Кочегаров.

За словами заступника директора АТ "Київметробуд" з виробництва Сергія Полянського, новий генеральний директор АТ "Київметробуд" Андрій Пронін нещодавно прийняв справи і розбирається з проблемами компанії. Уже зʼясувалося, що кілька колишніх співробітників "Київметробуду" допустили внутрішні зловживання.

"Колишнє керівництво, для якого аудит став занадто неприємним сюрпризом, генерує поки купу фейкової інформації, щоб навʼязати суспільству свою брехню під виглядом правди. Проплачені журналіст бродять під парканом нашого режимного обʼєкту і запускають дрони, що заборонено законодавством, поширюють у соцмережах відео, якими можуть скористатися представники спецслужб іноземних держав, зокрема Росії. Тому ми звернулися в правоохоронні органи, щоб розслідувати факти незаконної зйомки. Втім, ми з цією ситуацією розберемося, оскільки постійно відчуваємо підтримку керівництва міста, особисто мера Києва Віталія Кличка та начальника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського. Вони бачать, що роботи тривають", — підсумував заступник директора АТ "Київметробуд" з виробництва Сергій Полянський.