Оксана Марченко нагодувала безпритульних у київському Свято-Введенському монастирі

Цієї п'ятниці, 26 березня, вийшла четверта серія авторського проекту Оксани Марченко "Паломниця". У фільмі телеведуча відвідала київський Свято-Введенський монастир, де нагодувала бездомних, передає "Перший Незалежний".

Оксана Марченко розповіла, що одного разу наміснику обителі архієпископу Даміану приснилася Свята преподобна Димитра Київська. Уві сні вона заповіла годувати всіх людей.

"З тих пір в будь-яку погоду за будь-яких обставин брати і сестри монастиря виконують цей послух. До 15:00 тут збираються безпритульні чоловіки і жінки на безкоштовний обід. Величезна каструля супу чи борщу, салат, гарнір і навіть солодощі. Все це приготовано на кухні монастиря", — ділиться телеведуча.

Здійснюючи паломництво в цей монастир, Оксана Марченко допомогла роздати обіди для безпритульних.

За традицією перед кожною трапезою відбувається вдячна молитва Богові за хліб насущний, який Він дав сьогодні. Батюшка закликає всіх, хто потребує перед трапезою молитися.

"Продукти, з яких готують всі ці страви, жертвують благодійники Введенського монастиря. Хтось привозить крупи, хтось — масло й овочі. Деякі допомагають грошима. Щодня сюди приходять сотні людей, які потрапили в складні життєві обставини. Хтось, наприклад, приїхав до Києва, щоб заробити на життя, але потрапив на нечесних роботодавців. У кого-то неблагополучні батьки, і для них єдина можливість поїсти один раз за весь день — це отримати їжу з рук ченців. А хтось так і не зміг впоратися зі своїми пристрастями і страждає від залежності — тепер ні роботи, ні житла, ні грошей, ні рідних. У цих людей немає посмішки на обличчі, не чути й сміху. Десятки сумних очей, погляд у підлогу", — розповідає телеведуча.

Прем'єра вже четвертого фільму проекту "Паломниця" про Введенський монастир відбулася в п'ятницю, 26 березня, на YouTube-каналі Оксани Марченко.