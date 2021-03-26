Відомий український актор розповів Оксані Марченко, як "жив на дві сім'ї" і лікувався від алкоголізму

Знаменитий український актор, заслужений артист України Дмитро Лаленков розповів в авторському проекті Оксани Марченко "Паломниця", як довгі роки боровся з алкоголізмом і зміг побороти залежність, передає "Перший Незалежний".

Під час зйомок четвертого фільму Оксана Марченко зізналася, що коли домовлялася про інтервʼю з Дмитром Лаленковим, то і подумати не могла, що для нього воно стане своєрідним публічним покаянням.

Під час фільму Дмитро пересувається за допомогою милиць. У відповідь на питання Оксани Марченко про проблеми зі здоровʼям Дмитро розповів, що чекає на операцію із заміни суглоба.

"Це велика неприємність. Я зайшов до лікарні, мені кажуть, вам вже пізно щось робити, треба міняти суглоб. А в мене розписано все на рік. Мені сказали: знеболювальне і ціпок. І я кокетливо із ціпком ходив, грав спектаклі, старався. В кінці було важкувато, звичайно, а потім настав карантин. І я хотів уже операцію робити, думаю, як вчасно, а не можна. Й ось вже 5 місяців я в очікуванні дива", — розповідає артист.

Також Дмитро Лаленков поділився з Оксаною Марченко тим, що зараз перебуває в розлученні і піклується про його здоровʼя тільки мама.

"Так вийшло, що я розлучений. Тому в мене мама, мама чекає. І знову я ніби 15-річний у мами під крилом… Розлучився я тому, що скоїв низку вчинків, які не мав права дозволяти собі зробити. Тому я тоді вже знав, у ту хвилину, коли ми вирішили пожити (із дружиною, — ред.) окремо. Я зробив вигляд, що нічого поганого не відбувається зі мною, але я зрозумів, що руйнуюся. Я вже нічого зробити не можу", — ділиться Дмитро Лаленков.

Артист розповів Оксані Марченко і про те, що під час піку своєї карʼєри зловживав спиртним, через що в нього почалися проблеми в сімʼї.

"Я періодично ставав собою, я ставав гірким пʼяницею. Тобто я міг собі дозволити тиждень-два, роботи немає, і я собі спокійненько пив потроху. Це потім я вже зрозумів, що це хвороба. Що такого бути не може, ми живемо, і я не пʼю місяць, півроку, рік. Без усяких думок. І раптом мене не стає, вони-то (сімʼя, — ред.) є. Я ж поряд із ними, я за них відповідаю, вони на мене сподіваються, і раптом мене "хоп" і немає. І раптом для дитини тато хворіє, погано почувається. Мене в цю хвилину немає, і мені ніхто не може пояснити, що постій, це ж не ти, що ж ти коїш, куди ти подівся, куди ти зник? Ніхто не може пробитися через цю тупість алкоголю, через цього дикого звіра", — ділиться Дмитро.

Артист розповів, що був змушений пройти двомісячне лікування в реабілітаційному центрі й останні чотири роки вже не вживає алкоголю. Але, за його словами, тільки втрата сімʼї змусила його боротися зі своєю залежністю.

"Ось втрата цього раю земного, сімейного. Як тільки те, що було для мене цією радістю… Найбільша для мене була втрата, що я в церкві стояв і розумів, що я неповноцінний. Її (дружини, — ред.) немає поруч. За роки нашого спільного життя вона завжди була поруч. Тепер ніхто не чекає, і я не можу з цією радістю прийти додому і сказати: "А сьогодні було ось так". Храм усередині мене навпіл зруйновано, серце самотнє", — каже Дмитро.

Актор показав, що дуже довго носив ще обручку на правій руці, тому що не міг змиритися з думкою про самотність.

"Я не міг відмовитися від цієї думки, що я не один, що я потрібен. І ось це мене змусило сказати склянці: "Все". Далі ти вже просто перетворюєшся на нуль, ти зникаєш. І дуже важко мені було вирулювати знову в себе, розуміти, що це данина, прийняти себе таким, як ти є, довіритися Господу Богу і розуміти, що дорогу не закінчено, я несу відповідальність за свій шлях. Я не можу просто так взяти і здатися", — розповідає у фільмі Лаленков.

Оксана Марченко припустила, що зміцнитися внутрішньо Дмитро зміг завдяки віруючій жінці, яка за нього молилася. І припустила, що було ж ще щось у житті актора, що його руйнувало або якийсь біль він глушив алкоголем.

"Я просто довгий час жив на дві сімʼї. Причому мені це не заважало ходити до церкви то з однією сімʼєю, то з іншою. Тоді я взагалі не знаю, як мені Господь дозволив узагалі дихати після цього. Як узагалі той гріх, який я тоді плекав і йому, напевно, радів — це було просто моторошно. Я потім, коли все це сталося, я пити тоді почав. Я взагалі спробував горілку перший раз у 28 років. А так, щоб я напився, це мені було років 35. І тоді в цьому віці, це і було мені 34-35 років, коли ці події відбувалися. Причому це було не один рік. Я жив, і вони не знали про це. Потім вони дізналися про це одночасно, в одну мить", — ділиться спогадами Дмитро.

Через час обидві жінки запропонували актору "повернутися до сімʼї", і, за його словами, він ухвалив неправильне рішення — повернутися відразу до обох.

"Те, що вони переживали, ці прекрасні, красиві, енергійні, талановиті жінки, і вони простили потім мене. І з дружиною, дай Бог їй здоровʼя, ми з нею в чудових стосунках. Вона мені телефонує, ми розмовляємо", — підсумував артист.

Оксана Марченко побажала Дмитру якнайшвидшого одужання, як тілесного, так і духовного.

Премʼєра вже четвертого фільму проекту" паломниця " про Введенський монастир відбулася в пʼятницю, 26 березня, на YouTube-каналі Оксани Марченко.