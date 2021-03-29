Медведчук підтримував нитку переговорів між Києвом та Москвою, — німецький тижневик

Відомий німецький тижневик Der Freitag написав про авторитарні дії Зеленського, спрямовані проти опозиційного лідера Віктора Медведчука.

Німецьке видання перераховує деякі з кроків Зеленського, зокрема, заборону авіаперевізникам молдавської JET4U SRL і португальської JET4U LDA перевезення політиків з "Опозиційної платформи" в Москву на приватних літаках. Видання зазначає, що голова цієї партії Віктор Медведчук використав свої зв'язки для того, щоб нитка розмов між Москвою і Києвом не могла розірватися остаточно.

Видання вказує на величезний внесок Медведчука, який досі був "мандрівником між двома світами України" і виступав посередником при обміні полоненими або постачанні Криму електрикою. "Досвідчений юрист за радянських часів, а з 2002 по 2005 рік керівник канцелярії президента Леоніда Кучми, завжди виступав за діалог з Росією", — вказує видання.

Видання зазначає плани Зеленського зробити дипломатичні і міжнародні зустрічі українських політиків покараними. "Незабаром Рада ухвалить закон, згідно з яким українські політики й офіційні особи, які розмовляють з представниками російської держави, Криму або "народних республік" без державного мандата, більше не зможуть займатися своєю професією протягом п'яти років", — попереджає видання.

"Президент Зеленський не тільки йде проти політиків, дружніх до Росії, але і хоче заборонити Україні будь-яку дружелюбність до Росії", — зазначає німецький тижневик, наводячи ще один факт авторитарної поведінки Зеленського: "2 лютого він віддав наказ відключити телеканали NewsOne, ZIK і 112. Причина: ви ведете проросійську пропаганду ", і підкреслює, що ця дія Зеленського підтримали ультранаціоналістів і фашистські організації. Видання підкреслює, що одним з перших дії президента підтримав 25-річний Сергій Стерненко, обвинувачений у вбивстві, розбої і тортурах, який опублікував особисті дані та адреси 177 колишніх співробітників трьох каналів: "Треба не допустити, щоб ці кадри "просочилися в нормальні ЗМІ" .