Портнов: Анулювання ліцензій 19-ти компаніям у сфері природних ресурсів — це націоналізація бізнесу без рішення суду і відтік мільярдних ресурсів

Анулювання ліцензій 19-ти компаніям у сфері природних ресурсів — це націоналізація бізнесу без рішення суду і відтік з цього ринку мільярдних ресурсів. Про це на своєму телеграм-каналі заявив Андрій Портнов:

"Держава анулювала ліцензії 19-ти компаніям у сфері природних ресурсів".

З огляду на, що навіть у 2021-му році державні органи за частиною цих компаній вже проводили перевірки і визнали, що вони працюють без порушень, рано чи пізно український бюджет оплатить цей піар з кишень звичайних людей".

"Це націоналізація бізнесу без рішення суду. У середньостроковій перспективі — відтік з цього ринку мільярдних ресурсів, рейдерство, економічні конфлікти, суди і неформальні розборки з тими, хто спробує купити ці реквізовані активи" — додав Портнов.