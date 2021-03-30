Чемпіон світу з кікбоксингу створив ОЗГ і грабував валютників, — поліція (фото, відео)

Членами банди виявилися професійні борці, а награбовані гроші витрачали на елітні курорти і дорогі автомобілі.

Поліцейські затримали членів банди, яка тероризувала жителів Західної України. Всі четверо затриманих — жителі Львівщини, професійні спортсмени з боксу і боротьби. Вони нападали і грабували людей, які займалися валютними операціями. Про це повідомляє прес-служба поліції.

"Перш ніж піти на злочин, фігуранти стежили за своїми жертвами, вивчали їхній шлях і місця перебування. Відібрані у людей гроші вони витрачали на придбання дорогих автомобілів і відпочинок на елітних курортах", — розповів начальник Управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області Василь Джиджора.

Організатор банди — 45-річний чемпіон світу з кікбоксингу, житель Львова. Він є підсудним в іншій справі — щодо розбійного нападу, скоєного в 2015 році. У той же час він продовжував злочинну діяльність — організував банду, яка нападала та грабувала валютників. Усі його учасники — професійні спортсмени з боксу і боротьби.

Зокрема, як розповіли правоохоронці, наприкінці 2020 року ці фірми напали на подружжя в селищі Борки на Тернопільщині та відібрали майже 256 тисяч грн. У січні 2021 банда привласнила 140 тисяч євро, які належали жителю Чернівців.

Підозрюваних документували кілька місяців. Було проведено 21 обшук на території Львівської, Чернівецької та Київської областей. Під час обшуків у банди вилучили елітні автомобілі, балаклави і бити, якими вони користувалися під час нападів, а також іноземну й українську валюту.

Кількох підозрюваних затримали в аеропорту "Бориспіль", коли вони повернулися з відпочинку з Домінікани. Інших учасників знайшли на території Львівської області. Чотирьом учасникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 186 (грабіж) і ч. 4 ст 187 (розбій) КК. Трьом особам вже обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Доля ще одного розглядається в суді.

Нагадаємо, 13 жовтня на Хрещатику поліцейські разом із КОРДом провели спецоперацію із затримання двох іноземців, які нападали на людей, які обмінюють валюту в обмінниках, і забирали гроші.

Під час затримання зловмисники намагалися втекти, протаранили чотири автомобілі та неодноразово створювали аварійну ситуацію. Бійці КОРДу застосували вогнепальну зброю. Від пострілів ніхто не постраждав, а спецоперацію успішно завершили.