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Чемпіон світу з кікбоксингу створив ОЗГ і грабував валютників, — поліція (фото, відео)

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поліція, затримання, банда, ОЗУ
Фото: прес-служба поліції

Членами банди виявилися професійні борці, а награбовані гроші витрачали на елітні курорти і дорогі автомобілі.

Поліцейські затримали членів банди, яка тероризувала жителів Західної України. Всі четверо затриманих — жителі Львівщини, професійні спортсмени з боксу і боротьби. Вони нападали і грабували людей, які займалися валютними операціями. Про це повідомляє прес-служба поліції.

"Перш ніж піти на злочин, фігуранти стежили за своїми жертвами, вивчали їхній шлях і місця перебування. Відібрані у людей гроші вони витрачали на придбання дорогих автомобілів і відпочинок на елітних курортах", — розповів начальник Управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області Василь Джиджора.

Організатор банди — 45-річний чемпіон світу з кікбоксингу, житель Львова. Він є підсудним в іншій справі — щодо розбійного нападу, скоєного в 2015 році. У той же час він продовжував злочинну діяльність — організував банду, яка нападала та грабувала валютників. Усі його учасники — професійні спортсмени з боксу і боротьби.

поліція, грабіжники, спортсмени, борці

Зокрема, як розповіли правоохоронці, наприкінці 2020 року ці фірми напали на подружжя в селищі Борки на Тернопільщині та відібрали майже 256 тисяч грн. У січні 2021 банда привласнила 140 тисяч євро, які належали жителю Чернівців.

поліція, грабіжники, спортсмени, борці

Підозрюваних документували кілька місяців. Було проведено 21 обшук на території Львівської, Чернівецької та Київської областей. Під час обшуків у банди вилучили елітні автомобілі, балаклави і бити, якими вони користувалися під час нападів, а також іноземну й українську валюту.

Кількох підозрюваних затримали в аеропорту "Бориспіль", коли вони повернулися з відпочинку з Домінікани. Інших учасників знайшли на території Львівської області. Чотирьом учасникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 186 (грабіж) і ч. 4 ст 187 (розбій) КК. Трьом особам вже обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Доля ще одного розглядається в суді.

Нагадаємо, 13 жовтня на Хрещатику поліцейські разом із КОРДом провели спецоперацію із затримання двох іноземців, які нападали на людей, які обмінюють валюту в обмінниках, і забирали гроші.

Під час затримання зловмисники намагалися втекти, протаранили чотири автомобілі та неодноразово створювали аварійну ситуацію. Бійці КОРДу застосували вогнепальну зброю. Від пострілів ніхто не постраждав, а спецоперацію успішно завершили.