Юристка: Указ Зеленського про заборону телеканалів порушує не тільки закони України, а й низку міжнародних конвенцій

Укази президента Володимира Зеленського про заборону телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK і про санкції проти глави політради "Опозиційної платформи — За життя" Віктора Медведчука суперечать не тільки Конституції і законам України. Указ про заборону телеканалів також суперечить міжнародному праву. Про це в колонці для видання "Капітал" написала юристка Катерина Стриженова.

"Ми спостерігаємо і порушення Закону України "Про телебачення і радіомовлення", де прописано, що ретрансляція телерадіопрограм та передач, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення, на території України не обмежується. Рішення про те, що канали "112 Україна", NewsOne і ZIK порушують зазначену Конвенцію, є? Немає", — констатувала юристка.

Стриженова зазначила, що за законами України лише Національна рада з питань телебачення і радіомовлення може анулювати ліцензію телеканалу на підставі рішення суду, а президент та РНБО такого права не мають.

"Слід нагадати, що в Україні, відповідно до Закону "Про телебачення і радіомовлення":

- цензура інформаційної діяльності телерадіоорганізації в Україні забороняється;

- телерадіоорганізація є незалежною у визначенні змісту програм та передач;

- невмотивоване законодавством України втручання органів державної влади або органів місцевого самоврядування, громадських чи релігійних об'єднань, їх посадових осіб або працівників, а також власників у сферу професійної діяльності телерадіоорганізацій не допускається.

У зв'язку з чим, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення може анулювати ліцензії на підставі рішення суду за своїм позовом. Таке рішення суду є? Ні", — підкреслила юристка.

У зв'язку з цим Стриженова дійшла висновку, що президент Зеленський і Рада національної безпеки й оборони незаконно привласнили собі функції суду.

"Так, міру відповідальності та відповідні санкції за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення встановлює суд. На яких підстави РНБО та Президент України перейняли на себе функції суду?" — задалася питанням юристка.

"Фактично Зеленський своїм указом про заборону телеканалів порушив мінімум три міжнародні конвенції, Конституцію України, а також низку українських законів. Резюмуючи, ми бачимо порушення низки як міжнародних, так й українських актів, наприклад: Європейської конвенції про транскордонне телебачення, Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, конвенції про захист прав людини, Закони України "про санкції" і "про телебачення і радіомовлення", — уклала юристка Катерина Стриженова.