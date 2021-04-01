Разумков вважає, що санкції РНБО не відповідають українському законодавству

Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, чому не голосував 19 березня на засіданні Ради національної безпеки і оборони України за введення санкцій щодо компаній-надрокористувачів та підтвердив, що 23 березня засідання РНБО, на якому нібито приймалося рішення про блокування ряду російських сайтів, не був, передає Telegram-канал "Страна".

Спікер зазначив, що санкції проти компаній, які мають ліцензії на розробку надр, не відповідають українському законодавству.

"Тут йшлося про те, що кінцевий бенефіціар цих компаній — громадяни РФ. Якщо це так, то моя позиція: такі санкції потрібно було вводити на фізичну особу громадянина РФ. Тоді це б повністю відповідало закону про санкції", — повідомив Разумков.

Крім того, на його думку, застосування санкцій до громадян України є неприпустимим.

"Я брав участь в голосуванні — утримався, — зазначив спікер парламенту. — Щодо своїх громадян, ми повинні рухатися іншим способом, як це передбачає чинне українське законодавство".

Також, відповідаючи на питання журналістів, спікер Верховної Ради визнав, що 23 березня засідання РНБО, на якому, як випливає з указу Президента, прийняли рішення про блокування ряду російських сайтів, не був.

"Питання, які були розглянуті, як результати засідання РНБО — були розглянуті раніше. Досить серйозно раніше, кілька місяців тому, але введені вони були 23 березня указом Президента", — повідомив Разумков.

Він додав, що йому "важко пояснити, чому фактична дата — 23 березня", і підтвердив, що цього дня засідання не було.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО було прийнято рішення накласти персональні санкції на голови Політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктора Медведчука. В ОПЗЖ розцінили цей крок української влади, як спланований акт політичних репресій.