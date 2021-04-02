Оксана Марченко випустила нову серію "Паломниці" про Голосіївський монастир

Оксана Марченко випустила нову серію свого авторського проекту "Паломниця". Цей фільм розповідає про милосердя і показує Голосіївський монастир, куди їдуть звідусіль за зціленням від найважчих хвороб.

"Нове місце нашого з вами паломництва — нове слово про нагальну реальність душі, характер людини, її уміння співчувати, виявляти увагу, допомагати, співчувати і відчувати проблеми інших, як свої. Слово про милостиню, яку ми не вміємо ні давати, ні брати. Але чому так? Чому ми так боїмося жебраків і заразитися "вірусом злиднів"? Чому ми думаємо про те, що нас побачать поруч з ними, і проходимо повз? А може, питання зовсім не в грошах, а в нашій гордині — у ще одному гріху, який руйнує нас зсередини ?!" — написала Оксана Марченко на своїй сторінці в Instagram.

Слово про милостиню не просто так розповідається саме у фільмі про Голосіївський монастир. Тут розташовані мощі матінки Аліпії, яка відома на весь православний світ своїм даром зцілення. Монахиня жила скромно і всім, що в неї було, ділилася з іншими. І за кожного молилася. Люди кажуть, що слово матінки могло вилікувати будь-кого навіть від найтяжчої хвороби. У це настільки сильно вірили, що після смерті тіло черниці намагалися вкрасти. Наразі матінка Аліпія не канонізована, але її прах у монастирі, куди люди з'їжджаються звідусіль, щоб помолитися про зцілення.

Детальніше про Аліпію і про те, чому люди бояться давати милостиню і як відкрити своє серце для милосердя, — у новому випуску "Паломниці". Подивитися його можна на офіційному YouTube-каналі Оксани Марченко.